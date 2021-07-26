Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler hangi liseye gittiğini öğrenmeye çalışıyor. İyi bir liseye girebilmenin hayalini kuran öğrenciler başarı puanlarına göre liselere yerleşiyor. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir. Peki Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Hangi liseye gittiğini öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
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LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.
30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması
05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınmas
20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı