Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama
Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:02

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sonuçları belli olunca sekizinci sınıf öğrencileri hangi liseyi kazandığını sorguluyor. Birinci yerleştirmede liseye gitmeye hak kazanan adayların yanı sıra herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar ikinci tercihleri yapacak. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Buna göre; Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarına kavuşan öğrenciler hangi liseye gittiğini öğrenmeye çalışıyor. İyi bir liseye girebilmenin hayalini kuran öğrenciler başarı puanlarına göre liselere yerleşiyor. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir. Peki Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Hangi liseye gittiğini öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

TERCİH SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması

05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınmas

20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? www.meb.gov.tr tercih yerleştirme sonuçları 2021 sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA