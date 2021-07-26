Jenga nasıl oynanır? Jenga nedir, oyun kuralları nelerdir?

Son derece popüler bir oyun olan jenga, oyununu oynaması oldukça basittir. Ancak başarma noktasında epey emek sarf etmeniz gerekecek. Çünkü jenga oyunu müthiş bir dikkat, zeka ve fiziksel beceri gerektirmektedir. En az 2 kişi ile oynanabilen jenga oyunu için gerekli tüm malzemeleri set halinde birçok yerden temin etmek mümkündür. Peki, jenga nasıl oynanır? Jenga nedir, oyun kuraları nelerdir?

JENGA NEDİR?

Jenga, eşit parçalardan oluşturulmuş, tahta bloklarla tıpkı bir bina inşa eder gibi üst üste dizilerek meydana getirilen kuledir. Oyun esnasında konsantrasyonunuzu toplamanız ve doğru bir şekilde ilerlemeniz gerekir. Bu nedenle mantığınızı kullanmanız ve akıl yürütmeniz faydalı olabilir. Oyunda tahta bloklar tek tek çekilerek üste doğru kule yükseltilir. Bu sebeple de oyunda heyecan neredeyse zirve noktasına ulaşır.

JENGA NASIL OYNANIR?

En az 2 kişi ile oynanan jenga oyunu, genellikle 4 kişi ile oynanmaktadır. Oyunda kişi sayısında bir kısıtlama bulunmamaktadır. 54 adet tahta bloktan bir araya gelen jenga oyununa başlarken bloklar üçerli gruplar şeklinde birbirine farklı, iki farklı konumda üst üste dizilir ve bir kule meydana getirilir. Ayrıca kuleyi oluştururken zeminin sert ve düz olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Böyle bir alana 54 blok dizilerek nispeten 18 katlı bir kule oluşur. Kuleyi oluşturduktan sonra ise oyuna başlanır. Sırası gelen her oyuncu jenga kulesinden bir adet tahta blok çeker ve kulenin en üst kısmına dizer.

Renkli jenga nasıl oynanır? Noktasında ise yapmanız gereken jenga oyunundaki gibi kuleyi dizmek ve kuleden bir blok çektikten sonra kulenin üst kısmına dizmektir.

JENGA OYUN KURALLARI NELERDİR?

Oyuncular mutlaka dokunmuş oldukları bloğu çekmelidir. Çünkü bu jenga oyunun önemli kuralıdır. Bu noktada vazgeçmek ya da karar değiştirmek oyunda aykırı bir durumdur. Aynı zamanda oyuncular blokları çekerken tek ellerini kullanmalıdır. Jenga oyununda en önemli nokta blokları çekerken kulenin devrilmemesini sağlamaktır. Bu nedenle çekeceğiniz bloklara dikkat etmelisiniz.

Jenga ile yapılan şekiller tamamen sizin hayal gücünüze bağlıdır. Dolayısıyla dilerseniz güçlü bir jenga kulesi yapabilir, blokları üst üste tek tek dizebilir ya da ikişerli bir şekilde kule dizilimize devam edebilirsiniz.