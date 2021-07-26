Kadeş Savaşı kimler arasında oldu, niçin yapıldı? Kadeş Savaşı'nı kim kazandı?

Mısır ve Hitit imparatorlukları arasında meydana gelen Kadeş savaşı, Kadeş Barış antlaşmasıyla sonlanmıştır. Kadeş savaşı antlaşmasının tarihi milattan önce 13.yüzyıla kadar uzanmaktadır. Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Firavunu II.Ramses arasında imzalanan Kadeş Antlaşması, Suriye topraklarının paylaşılması ile sonuçlanmıştır.

KADEŞ SAVAŞI ANTLAŞMASI NEDİR?

Kadeş Savaşı'nı sona erdiren Mısır Firavunu II.Ramses ve Hitit Kralı III.Hattuşili arasında imzalanan barış antlaşmasına Kadeş savaşı antlaşması denilmektedir. Kadeş antlaşmasının kil tablet kopyası, 1906 yılında Hattuşa antik kentindeki yapılan kazılarla bulunmuştur. Tarihte ilk yazılı barış antlaşması olarak kabul edilen Kadeş antlaşması, milattan önce 1280 yılında imzalanmıştır. Kadeş savaşı antlaşması, Yakın Doğu topraklarında imzalanmış ilk antlaşma olarak kabul görür. Günümüze kadar ulaşan en eski uluslararası antlaşma olan Kadeş, daha eski antlaşmaların varlığına da dikkat çekmiştir. Orijinali Akad dili ile yazılmış olan Kadeş Antlaşması, Hititçeye ve Mısır diline de kopyalanmıştır.

KADEŞ SAVAŞI NİÇİN YAPILMIŞTIR?

Her iki tarafın da kendisini galip ilan ettiği kadeş savaşı önemini, dünya tarihinde iz bırakan nadir savaşlardan olmasından alır. Tarihte oldukça önemli bir konumda yer alan Kadeş Savaşı iki tarafın da sonucu kabul etmemesinden dolayı tam olarak sonuçlanamamıştır. 'Kadeş Savaşı niçin yapılmıştır?' sorusuna ekonomik çıkarlar ve genişleme politikası cevabı verilebilir. Eski Doğu'da bilinen en büyük iki güç Hitit ve Mısır devletleriydi. Bu iki devleti karşı karşıya getiren Kadeş savaşının temel nedeni, II.Ramses ve II.Muvattali'nin Kuzey Suriye bölgesinde ekonomik çıkarlarının bulunmasıdır. Güçleri birbirine denk olan Mısır ve Hitit devletleri Amma ve Amurru ticaret yollarına sahip olmak istiyorlardı. II.Ramses'ten önce I.Sethos, Hititler'den Kadeş'i almıştır ve kargaşa ortamını beslemiştir. Sınırların ve çekişme ortamını azaltıp barış ortamını yaymak için II.Muvattali'nin kızı ve II.Ramses evlendirilmiştir. Bu evlilik bağının devlet ilişkilerine bir yararı olmamış aksine ilişkileri kızıştırmıştır. Hititlerin varlığından rahatsız olarak Hitit problemini çözmek isteyen II.Ramses, ordularını Suriye'ye doğru sürmüştür.

KADEŞ SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLDU?

Dünya tarihinde iz bırakan Kadeş savaşı II.Ramses ve II.Muvattali önderliğinde Mısır ve Hitit orduları arasında gerçekleşmiştir. Mısır firavunu II.Ramses, milattan önce 1296 yılında kendi topraklarında bulunan Hititleri yok etmek için yola çıkmıştır. Hititler ise Mısırların savaş hazırlığında olduğunu öğrenmiş ve hazırlık yapmaya başlamıştılar. Düzenli bir ordu olan Mısır orduları 5.000 kişilik tümenlerden oluşmaktaydı. Hitit ordusu ise savaş arabaları ve yaya piyadelerden oluşuyordu.

KADEŞ SAVAŞI'NI KİM KAZANDI?

Kadeş Savaşı, Hitit ve Mısır Krallığını karşı karşıya getirmiştir. Dönemin en büyük iki devleti arasında gerçekleşen Kadeş savaşı'nı kim kazandı? sorusunun net bir cevabı yoktur. Hitit Krallığı da Mısır Krallığı da savaşı kendinin kazandığını iddia etmiştir. Savaşta taktiksel hataları bulunan iki ordu birbirlerine karşı üstünlük sağlayamamıştır.

KADEŞ SAVAŞI SONUÇLARI

Kadeş savaşı ile ilgili bilgiler Hitit kaynaklarında yer almıyordu. Mısır kaynaklarında Firavun II.Ramses adına yazılmış pek çok tablet bulunmaktaydı. Bulunan bu Mısır kaynaklarında Mısır'ın büyük galibiyeti yer almaktaydı. Fakat Tudhalya ve Hattuşil'in amurru krallarıyla imzaladığı anlaşmalar Hititlerin zafer elde ettiğinin belgelemektedir. Kadeş Savaşı, Kadeş Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmıştır.