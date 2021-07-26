Kızma Birader nasıl oynanır? Kızma Birader kuralları

Kızma birader en az 2, en fazla 4 kişi ile oynanmaktadır. Masa oyunlarından biri olan kızma birader, sanal ortamdan biraz olsun uzaklaşmamız ve arkadaş grubu ya da aile arasında daha keyifli vakit geçirmemizi sağlar. Çocukluklar açısından da öğrenmesi kolay ve eğlenceli bir oyun olması ile ön plana çıkan kızma birader çocukların tatil dönemlerinde televizyon, tablet gibi kitle iletişim araçlarından uzaklaşmasına yardımcı olmaktadır.

KIZMA BİRADER NASIL OYNANIR?

Kızma birader oyununda 4 adet piyon bulunmaktadır. Oyunun başlangıç aşamasında bu piyonlar her oyuncunun bekleme alanında hareket edecekleri anı beklerler. Bunun içinde yapılması gereken oyuncuların sırası ile zar atmasıdır. Piyonların hareket etmesi için zarda kişinin 6 atması gerekiyor. Oyuncu zar atarken 6 sayını isabet ettirdiğinde piyonu hareket ettirme şansına sahip olur.

Zarı ile 6'yı atan oyuncu piyonunu alır ve başlangıç bölümüne ulaştırır. Bu aşamadan sonra zarı tekrar atar ve attığı zarda çıkan sayıya göre başlangıç alanından hareket ettirmeye devam eder. Kısacası oyuncuların 6 atması ve alandan çıkmayı başardıktan sonra ilerlemek için zarı tekrar atması gerekmektedir.

KIZMA BİRADER KURALLARI

Her oyuncu kızma birader oyununda seçmiş olduğu renkteki piyonunu saat yönüne doğru ilerletir. Kızma birader kuralları genel hatları ile şöyle sıralanabilir;

Bir karede yalnızca bir piyon bulunur. Kareler için iki piyon olmaz.

Oyuncular piyonunu hareket ettirirken karşısına başka bir piyon çıktığında üzerinden atlayabilmektedir.

Zar atışının ardından hareket eden piyon diğer oyuncunun piyonu ile aynı kareye denk geldiği takdirde rakip piyonu yer ve piyon bekleme alanı olan en başa geri döner.

Oyuncunun kendi piyonlarında 2 tanesi aynı hücrede çakışıyorsa, bir piyonu yerinden oynatmadan pas geçer.

KIZMA BİRADER NASIL YAPILIR?

Kızma birader nasıl çizilir? Sorusunun yanıtı oldukça basittir. Bu oyun setini evde kendinizi tasarlamak istiyorsanız gerekli malzemeler şunlardır;

Karton

Renkli kalemler

Düğme benzeri malzemeler (piyon için kullanılacak)

Renkli kalemler

İlk olarak kartonu oyun tahtasına benzetmeniz gerekiyor. Bu işlemi 4 adet renkli kalemle yapabilirsiniz. Görseli internet üzerinden esinlenebilirsiniz. Kartona başlangıç noktası, ilerlemek için hücreler ve bitiş noktasını çizmeniz gerekir. Oyunu hareket ettirmek için ise 16 adet piyona ihtiyacınız var. Bunun için tamamen hayal gücünüze bağlı olarak evdeki minik eşyalarınızdan yararlanabilirsiniz.

KIZMA BİRADER AKIL OYUNU MU?

Kızma birader oyunu ağırlıklı olarak şans ve stratejik olarak düşünce gücü ile ilerler. Çünkü şansın yetersiz olduğu zamanlarda oyuncu farklı yollar düşünerek doğru hamleyi yapar ve hedefe yaklaşma kapısını aralar. Zar atışlarında 6 atabilmek şansa bağlı olsa da piyonların her birini doğru vakit ilerletebilmek için stratejik olarak düşünmek gerekir. evet, sonuç olarak kızma birader oyunu bir akıl oyunudur.