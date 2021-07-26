Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. KPSS A Grubu, ÖABT, Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Eğitim Bilimleri oturumları için gün sayan memur adayları sınav giriş belgelerinin yayınlanması için ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Bu kapsamda KPSS oturumları ne zaman başlıyor, KPSS ne zaman, bu hafta mı, bu hafta sonu ne sınavı var gibi sorular gündeme geliyor. Sınavla ilgili merak edilenlerin yanıtı haberimizde.