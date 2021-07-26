KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınava girecek adaylar sınav merkezlerine erişim sağlarken, bazı adaylar bu merkezlerin değişikliği talebiyle ÖSYM'ye başvuruyor. KPSS sınav yerleri değiştirilebilir mi, sınav yeri değişikliği nasıl yapılır gibi sorularla araştırılan bu konu ÖSYM tarafından yanıt buluyor. Sınav yeri değiştirme dilekçesi ve son tarih ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır." Mesajıyla sınav giriş belgelerinin ve sınav merkezlerinin açıklandığını ilan etti. ÖSYM, gelen talepler doğrultusunda sınav merkezinin değişebileceğini, başvuran aday sayısına bağlı olarak ek sınav merkezi açılabileceğini veya mevcut merkezlerden bazılarının iptal edilebileceğini duyurdu.