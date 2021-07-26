KPSS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri bugün sabah saatlerinde erişime açıldı. Sınava girecek adaylar sınav merkezlerine erişim sağlarken, bazı adaylar bu merkezlerin değişikliği talebiyle ÖSYM'ye başvuruyor. KPSS sınav yerleri değiştirilebilir mi, sınav yeri değişikliği nasıl yapılır gibi sorularla araştırılan bu konu ÖSYM tarafından yanıt buluyor. Sınav yeri değiştirme dilekçesi ve son tarih ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu.
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRİLİR Mİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır." Mesajıyla sınav giriş belgelerinin ve sınav merkezlerinin açıklandığını ilan etti. ÖSYM, gelen talepler doğrultusunda sınav merkezinin değişebileceğini, başvuran aday sayısına bağlı olarak ek sınav merkezi açılabileceğini veya mevcut merkezlerden bazılarının iptal edilebileceğini duyurdu.
KPSS SINAV YERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi, ikamet adresinden hareketle ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir yere atayabilir. Ancak adayın sınav merkezine ulaşım problemi varsa, adayların sınav günü zorluk yaşamaması adına bu merkezler değiştirilebilir. Talebin işleme alınabilmesi için evrakların vaktinde teslim edilmesi gerekmektedir.
KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
1) ÖSYM'nin sitesinden "Adres Değişikliği Dilekçe Örneğini" indiriniz.
2) Dilekçe örneğinin çıktısını alın ve doldurun.
3) Dilekçenizin işleme konulması için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp Evrak numarası alınız.
4) Adres değişikliği dilekçesini posta yoluyla Ankara ÖSYM Başkanlığına iletin.
ÖSYM'nin adresi: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent / ANKARA
ÖSYM Telefon: 444 67 96 (sorularınız olursa arayabilirsiniz.)