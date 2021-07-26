Kamuda memur olarak istihdam edilmek isteyen yüzbinlerce kişi, bu hafta sonu başlayacak olan KPSS için araştırmalara başladı. Sınav merkezi ile ilgili sorularına KPSS sınav yeri açıklandı mı, KPSS giriş belgesi nasıl alınır diye yanıt arayan memur adayları, şimdiden sınav günü için hazırlık yapıyor. ÖSYM ile sınav giriş belgesi çıktısı alma ve KPSS sınav yerleri görüntüleme ekranı haberimizde.
KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS giriş belgesi yayınlandı. ÖSYM Başkanı Aygün: "1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır."
KPSS SINAV YERİ GÖRÜNTÜLEME – KPSS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için giriş belgesi ve sınav merkezi görüntüleme ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Linkte yer alan sınav belgesini indirip çıktısını almanız ve sınav günü sınav sonuna kadar yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir.
2021 KPPS SINAV TARİHLERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te başlayacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te başlayacak.
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı Saat: 14.45'te başlayacak.