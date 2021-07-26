LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları açıklandı mı? 2021 LGS taban puanları ve lise boş kontenjanları listesi

LGS BOŞ KONTENJANLAR, OKUL TABAN PUANLARI, LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları açıklanınca LGS boş kontenjanlar, okul taban puanları, lise taban puanları öğrencilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Tercih dönemi sonrası, LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları sıralamasına göre gerçekleştirilecek lise nakil başvuruları, e-okul üzerinden yapılacak.

2021 LGS TABAN PUANLARI VE LİSE BOŞ KONTENJANLARI LİSTESİ

LGS taban puanları henüz belli olmadı. LGS tercih sonuçlarına göre 8 bin 486 kişilik kontenjan boş kaldı. LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden takip edilebilecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.