LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu, lise adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Orta Öğretim Kurumlarında öğrenim görecek olan öğrencilere uygulanan ve tercih alma işleminin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve tüm detaylar.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS tercih sonuçları tarihi ve saati ile ilgili tüm bilgiler şöyle;