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Giriş Tarihi: 26.7.2021 08:53

Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri

Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri

Yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. Bunun üzerine lise kayıtları ne zaman alınacak, lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor soruları gündeme geldi. Lise adayı gençlerin merak ettiği kayıt tarihleri ve lise nakil tarihleri haberimizde.

Orta öğrenimini tamamlayıp liseye başlamak üzere LGS'ye giren adaylar, bugün kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. Bununla birlikte, Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için lise kayıtları ne zaman alınacak sorusu gündeme geliyor. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ile 2021 LGS kapsamında lise nakil tarihleri haberimizde!

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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Lise kayıtları ne zaman alınacak? 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil tarihleri
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