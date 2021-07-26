Lise nakilleri ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte, 2021 MEB ile Lise nakil başvuru tarihleri ve takvimi

Lise eğitimlerine çeşitli nedenlerle başka bir okulda devam etmek isteyen öğrenci ve velileri Lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve LGS tercihlerinin açıklanmasının ardından işlemlerin başlayacağını bildirmiş Temmuz sonunu işaret etmişti. İşte 2021 lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar…
LİSE NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.