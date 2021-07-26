Lise nakilleri ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte, 2021 MEB ile Lise nakil başvuru tarihleri ve takvimi

Lise eğitimlerine çeşitli nedenlerle başka bir okulda devam etmek isteyen öğrenci ve velileri Lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve LGS tercihlerinin açıklanmasının ardından işlemlerin başlayacağını bildirmiş Temmuz sonunu işaret etmişti. İşte 2021 lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar…