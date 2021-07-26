Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor
Giriş Tarihi: 26.7.2021

Lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor

1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin merakla beklediği lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla yapılan yerleştirmeler ile yerel yerleştirme tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde istediği bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği liseden memnun olmayan öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek. Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil dişlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA