Lise tercih sonuçları bugün açıklanıyor

Liselere Geçiş Sınavı (LGS
) puanıyla yapılan yerleştirmeler ile yerel yerleştirme tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açılacak. Aynı gün okullardaki boş kontenjanlar da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde istediği bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği liseden memnun olmayan öğrenciler nakil başvurusunda bulunabilecek. Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil dişlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.