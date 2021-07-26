Bir milyonu aşkın öğrenci, LGS tercih sonucu sorgulama ekranını sık sık ziyaret ediyor. 2021 LGS tercih işlemleri geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken, tercih sonuçları için geri sayım da bu hafta sona eriyor. LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak soruları da hem öğrenciler hem de velilerin gündeminde yer alıyor. MEB'e ait tercih robotu ile işlemlerini tamamlayan adaylar, LGS tercihleri yerleştirme sonuçları ekranının da erişime açılmasını bekliyor. İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklaması ve 2021 MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 8. Sınıf mezunu liseli adayı gençler 5 Temmuz'da lise tercih işlemlerine başladı. Tercih sürecinin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Temmuz saat 17:00'da sona erdiği paylaşıldı.
LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuruların 16 Temmuz'a kadar alınacağını duyuran Bakan Selçuk lise yerleştirme sonuçları için 26 Temmuz'u işaret etti. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre lise tercih sonuçları 26 Temmuz'da açıklanacak.
LİSE TERCİH SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?
Tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan eokul.meb.gov.tr üzerinden görüntülenecek. Adaylar 26 Temmuz'da erişime açılacak olan sonuç ekranından lise yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
LGS TERCİH ROBOTU MEB
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için geliştirdiği LGS tercih robotu 16 Temmuz'a kadar erişime açık olacak. Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.
LİSE TERCİH EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ