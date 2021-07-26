Mikroişlemci nedir, ne işe yarar? Mikroişlemci hangi amaçla kullanılır?

Aritmetik işlemleri gerçekleştirebilen ve bilgisayarların temel işlem birimi olan CPU adı verilen işlemciyi de içinde barındıran mikroişlemci, programlanabilen bir elektronik elemandır. Bilgisayar ve mobil cihazlarda mikroişlemciler temel işlem birimi olarak çalışırlar. Mikroişlemcilerin içinde CPU (Central Processing Unit) yani merkezi işlem birimi, bellek ve giriş-çıkış bölümleri bulunmaktadır.

Central Processing Unit (CPU): Merkezi işlem ünitesi anlamına gelen CPU, mikroişlemci devrelerin ve genel olarak bilgisayarın beyni olarak bilinmektedir. Bilgisayar cihazlarının farklı bölümleri arasındaki veri dolaşımını ve verileri işleme görevini yerine getirmektedir. Bilgisayarlarda verilen komutları bellek üzerinden okuyarak bu komutlar doğrultusunda gerekli işlemi başlatır. CPU'nun içinde bir aritmetik mantık birimi (ALU) bulunur ve veri işleme işlemlerinin çoğunluğu bu aritmetik mantık biriminde gerçekleştirilir.

Bellek (Memory): Mikroişlemcilerin içinde bulunan bellek, yazılımlar aracılığıyla verilen talimatların ilk olarak yüklendiği yerdir. Programlardan gelen komutlar ve çeşitli veriler, bu bellek üzerinde saklanır. CPU, ilgili komut ve talimatlara, bellek üzerinden erişir. CPU'nun erişim sağlayarak komutları aldığı başlıca bellek elemanları, RAM bellek ve ROM bellektir.

Giriş-Çıkış bağlantı noktaları: CPU'nun, yani merkezi işlem ünitesinin belleğe veya bilgisayarın dışındaki herhangi bir başka cihaza bağlantısının sağlandığı portlardır.

MİKROİŞLEMCİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Mikroişlemcilerin de kendi içinde farklı çeşitleri vardır:

RISC: Bu mikroişlemci türü, "azaltılmış komut sistemi hesaplama" prensibine dayanır. Basit bir yapıya sahiptir, daha az kompleks cihazlarda kullanılır.

CISC: Bu mikroişlemci türü, "karmaşık komut seti hesaplama" prensibine bağlı olarak çalışır. RISC'a kıyasla daha karmaşık bir yapıdır, bilgisayarlar ve sunucular gibi daha karmaşık sistemlerde kullanılır.

MİKROİŞLEMCİ NERELERDE KULLANILIR?

Mikroişlemci kullanım alanları çok çeşitlidir. Bunlar:

Bilgisayarlar

Yazıcılar

Televizyon

DVD ve VCD çalar cihazlar

Fotoğraf makineleri

Hırsızlığa karşı kurulan alarm ve güvenlik sistemleri

Otomatik mutfak aletleri

Tansiyon aletleri

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar

Otomatik ve elektronik oyuncaklar

Mikroişlemci, bunlara benzer akla gelebilecek birçok elektronik alet içinde kullanılmaktadır.

MİKROİŞLEMCİ PROGRAMLAMA

Mikroişlemciler, kendilerine gönderilen komutları alarak çalışır. Bu komutlar ise bilgisayar yazılımı yani program şeklinde oluşturulur. Mikroişlemcilerin çalışması için kullanılan programlarda, assembly, C ve basic şeklinde anılan üç farklı programlama dili kullanılabilmektedir.