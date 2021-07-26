Milli Eğitim Bakanı Selçuk SABAH'a konuştu! "Aşının bize kattığı güçle yüz yüze eğitime başlayacağız"





Sağlık Bakanlığımız ve sahada emek veren tüm sağlık çalışanlarına bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Okullarımız güvenli yerler çünkü sürekli kontrol var. Salgınla birlikte okullarımızda hijyen koşullarını sağlamak için çok hızlı adımlar attık.