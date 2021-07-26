Tabu nasıl oynanır? Tabu oyun kuralları nelerdir?

Eğlenceyi zirveye taşıyacak oyunların başında tabu gelmektedir. Oyuna kendinizi kaptırdığınızda bir yandan kazanmak için mücadele verirken, bir yandan da oldukça keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. En az 6 kişi ile oynanan tabu oyununu 12 kişi ile de oynayabilirsiniz. Bu nokta da iki farklı grup meydana getirerek oynamanız gerekir. Tabu oyununda temel kurallardan biri, oyundaki grup kişi sayılarının eşit olması gerektiğidir.

TABU NASIL OYNANIR?

1989 senesinde Hasbro oyun şirketinin piyasaya sürdüğü tabu oyunu, herkesin oynamaktan büyük keyif duyduğu oyunlardan biridir. Bu oyunda aslında kelimelerle iç içe oluyor ve yasaklı kelimeleri kullanmaktan kaçınmanız gerekiyor. Her şey bu kadar basit, ancak oyunun basit olduğuna bakmayın. Çünkü tabu basit olmasına rağmen çok eğlenceli oyuncular arasında yer alıyor.

Tabu oyunu için 6 ya da 12 kişi sayısını belirledikten sonra kişi sayısında eşit olmak suretiyle 2 gruba ayrılmalısınız. Oyuna başlama sırasına gelindiğinde ise öncelikle oyuna başlayacak kişi tabu kartlarından 5 adet eline alır. Kartların alınmasının ardından sonra süre de başlamış olur.

Bu esnada karşı takımdan bir oyuncu anlatıcının yanına gelir ve yasaklı kelimeleri söylüyor mu diye kontrol eder. Ayrıca bu kişinin diğer bir görevi ise süreyi hesaplamaktır.

TABU OYUNU KURALLARI

Tabu oyununda yer alan belli başlı kurallar oyunda eğlenceyi arttırmak ve rakipler arasında çekişmeyi ikiye katlamaktadır. Mesela oyunda adrenalin seviyesini arttıracak en önemli kural, anlatmanız gereken kelimeyi ifade ederken yasak kelimeleri kullanmamanız gerektiğidir. Lakin bir anlık dalgınlık ile bu kelimelerden birini kullanacak olursanız başka bir karta geçilmelidir.

Bununla birlikte tabu oyununda bilinen en önemli kurallardan biri de süredir. Bu nedenle genellikle kum saati ile süre belirlenmektedir. Zaman dolduğunda ise oyun sırası karşı takımındır. Oyunda işaret diline yer yoktur. Kelimeleri anlatırken Türkçe dışında yabancı bir dil kullanılmaz. Ayrıca soru kelimesinin şayet bir kısaltması bulunuyorsa kısaltma şeklinde anlatım kullanılmamaktadır. Başta geçen anahtar kelimenin bir kısmı tabu sözcükler arasında yer almasa da kullanılmamaktadır.

TABU KELİMELERİ ÖRNEKLERİ

Zamana karşı yarışacağınız tabu oyununda kullanılabilecek kelimelerin bazılarına aşağıda yer vereceğiz. Yanında vereceğimiz kelimeler ise yasaklı kelimelerdir.

Terim (Anlam, kelime, Fatih, sanat, kavram)

Avize (Kristal, tavan, aydınlık, ışık, lamba)

Koordinat (Belirtmek, enlem, yer, boylam, vermek)

Armağan (Vermek, almak, hediye, sevindirmek, doğum günü)

Adem elması (Gırtlak, erkek, boğaz, çıkıntı, Havva)

Tiyatro (Sahne, oyuncu, perde, suflör, oyun)

Tabu oyununda daha birçok kelime bulunmaktadır. Tabu oyunda amaç; yukarıdaki örneklerde vermiş olduğumuz kelimeleri anlatırken bunu yanındaki parantez içine aldığımız kelimeleri kullanmadan anlatmayı başarabilmektir.