Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

Ücretli öğretmen başvuruları, okullardaki kadro boşluğu göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurular Ağustos ayının sonunda değerlendirilecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenler göreve gelecek. Bu kapsamda "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, başladı mı?" sorusu gündeme geliyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen adayları, başvuru kılavuzu ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır diye araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve şartları haberimizde.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

12 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. E-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilen başvurular için ayrıca bir evrak gönderimi yapılmamaktadır. 25.08.2021 tarihi itibarıyla çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.