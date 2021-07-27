2021-2022 Liseler ne zaman açılacak? Liselerde dersler yüz yüze mi olacak? 9, 10, 11, 12’nci sınıflar için okul açılma tarihi

Liseye yeni başlayan öğrencileri ve velilerinin tatlı telaşı başladı. Lise nakil süreci, okul kayıtları, ders başlama tarihleri gibi detaylar merak ediliyor. Ülke genelinde 2 bin 91 liseye öğrenci yerleştirme işlemleri tamamlanırken öğrenciler ve velileri 2021-2022 liseler ne zaman açılacak diye araştırıyor. Liselerde dersler yüz yüze mi olacak sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel açıklamaları takip ediliyor. İşte 9, 10, 11, 12'nci sınıflar için okul açılma tarihi ve liselere ilişkin merak edilenler.
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Geçtiğimiz yılı pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılına eylül ayında başlıyor. Ortaöğrenimini başarıyla tamamlayıp 9. Sınıfa başlayan öğrenciler ve 10, 11, 12. sınıflar bu yıl okula eylül ayında başlayacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
LİSELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre liselerde dersler 6 Eylül'de başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
LİSELERDE DERSLER YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Bu yıl pandemi şartlarının el vermesi halinde okullarda dersler yüz yüze gerçekleştirilecek. Ancak vaka sayılarının artması halinde bu durum yeniden değerlendirilecek.