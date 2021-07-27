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Haberler Eğitim Haberleri 2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi
Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:09 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:09

2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi

2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi

ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen 2021 YKS geçtiğimiz ay tamamlandı. Üniversite tercihleri için geri sayım sürerken, YKS sonuçları açıklanma tarihi de yüz binlerce üniversite adayı öğrenci için merak konusu oldu. Tercihlerden KYK yurt başvurularına kadar pek çok takvimi netleştirecek olan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. İşte, sonrasında üniversite tercih maratonunun da başlayacağı YKS sonuçları açıklanma tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açılacak sorusu, AYT, TYT ve YDT'nin üç oturum halinde tamamlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, ÖSYM 2021 takvimine göre, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte öğrencilerin erişimine açılacak. İşte, yüz binlerin beklediği üniversite sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler ve ÖSYM takvimi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

YKS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacağı biliniyor.

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YKS 2021 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından bir hafta sonra ÖSYM AİS sayfasında başlayacak. Sınav merkezi, 2021 Üniversite tercih kılavuzunu sitesinde yayımlayacak.

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2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi
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