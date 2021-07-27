ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi atama sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz tarihinde gerçekleşirken MEB yayınladığı duyuruda sonuçların bugün açıklanacağını bildirdi. Bu kapsamda tayin sonuçları için gözler bakanlık tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi…

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için 27 Temmuz 2021 Salı günü işaret edildi. Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.

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