Körebe nasıl oynanır? Körebe oyununun kuralları nelerdir?

Körebe oyunu dünya çapında bilinen ve hala günümüzde severek oynanan geleneksel bir oyundur. Çarpma ve yaralanma riskine karşı 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Haberimizin başında körebe için geniş bir alanın olması gerektiğini belirtmiştik, ancak evinizde de tehlike yaratacak eşyaları ortadan kaldırarak dikkatli bir şekilde bu oyunu oynayabilirsiniz. Körebe oynarken şal, mendil gibi bir malzemenin yanı sıra oyuncu sayısının ise en az 4 kişiden meydana geldiği belirtebiliriz. Bununla birlikte ne kadar kalabalık olursanız bu oyun o kadar eğlenceli bir hal alabilir.

KÖREBE NASIL OYNANIR?

Oyunu oynamak için mümkünse geniş bir alana ihtiyacımız var. Oyun oynanacağın alanları sınırlandırılması ise oldukça önemlidir. Ardından oyuncular arasından biri ebe olarak seçilir. Uzlaşma sağlamak için gerekirse kura çekebilirsiniz.

Körebe oyunu için gerekli malzemeler; bez, kuşak, mendil vb. ürünlerdir. Bu malzemelerden herhangi biri ile ebe kişinin gözleri etrafı göremeyeceği şekilde bağlanmalıdır.

Şimdi ise diğer oyuncular sınırı aşmayacak şekilde alana dağılmalıdır. Ardından gözleri bağlanan ebe arkadaşa;

Körebe, körebe

Gel sesime sesime, gel sesime sesime şeklinde bağırarak bir tempo tutulur. Aynı zamanda oyuncular yer değiştirerek ebeyi şaşırtmaya çalışırlar. Bu noktada ebe, sesleri dikkate alarak oyunculara yaklaşmaya çalışır. Eğer birine dokunmayı başarırsa o kişinin saçına yüzüne dokunarak oyuncunun kim olduğunu tespit etmeye başlar.

Ebe kişinin kim olduğunu tahmin edebilirse o oyuncu körebe olur. Yakalanan kişinin gözleri bağlanarak oyun tekrar aynı şekilde devam eder. Ancak ebe olan kişi oyuncuyu tanımaz ise aynı kişi ebe olarak devam eder. Bu durum birine dokunup kim olduğunu tanıyana kadar da devam etmektedir.

KÖREBE OYUNUNUN KURALLARI NELERDİR?