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Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:13 Son Güncelleme: 27.7.2021 10:13

KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir?

Kamu Personel Seçme Sınavının yaklaşması ile KPSS A grubu nedir? Sorusunun cevabı araştırılıyor. KPSS A grubu üst düzey uzmanlık sınavı olarak bilinmektedir. KPSS A grubu kadrolarına uzmanlık ve uzman yardımcılığı adayları alınmaktadır. KPSS A grubu sınavının ardından adaylar yazılı ya da sözlü sınava girmektedirler. Bu sınava başvuru yapacak adaylar için aranan koşulların başında; ilgili bölümlerden mezun olmaları, 4. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin ise o yıl okulu bitirmeleri şartı gelmektedir. Peki, KPSS A grubu nedir? KPSS A grubu meslekleri nelerdir? İşte bu gibi sorularınızın yanıtları…

KPSS A grubu meslekleri nelerdir? 35 yaşını geçmeyen birçok adayın başvuru yaptığı KPSS A grubu sınavı, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliğini korumaktadır fakat öğretmen adaylarının KPSS'de aldıkları puanların geçerlilik süresi 1 yıldır. KPSS A grubuna girecek olan tüm adayları ilgilendiren diğer bir önemli konu ise KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavına girmeleri gerektiğidir. Yani A grubu kadrolarına atanacak olan adayların kurumların kendi planlamaları doğrultusunda hazırlayacakları giriş sınavına girerek aldıkları puanlar kurumlar açısından dikkate alınmaktadır.

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A grubu sınavına girecek olan adaylar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adaylarının yanı sıra Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olmuş olmalıdırlar. Eğer mezun değillerse sınav yılı okulu bitirecek olmaları gerekmektedir.

KPSS A grubu sınavı için adaylar başvurularını elektronik ortamda yapabilir ya da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilirler. Adayların HES kodu başvuru işlemlerinde alınacak olan bilgilerden biridir. Bu nedenle kişiler HES kodlarını edinmelidirler.

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir. Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;

  • Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı
  • Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü
  • Vergi Müfettiş Yardımcılığı
  • PTT Müfettiş Yardımcılığı
  • Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
  • Stajyer Hazine Kontrolörü
  • Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
  • Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
  • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı gibi bazı meslekler A grubu meslekleri arasında yer almaktadır.

KPSS A GRUBU KONULARI

KPSS A grubu sınavını heyecanla bekleyen adaylar sınavda çıkacak konuları merak etmektedir. İşte KPSS A grubu konuları şunlardır;

  • Genel Kültür ve Genel Yetenek testi
  • Muhasebe testi
  • İşletme testi
  • İstatistik testi
  • Kamu yönetimi
  • Maliye

Uluslararası İlişkiler testlerinin yanı sıra adaylar, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerine girmektedir ve genel olarak bu konular ile alakalı 40'ar soru ile karşı karşıya kalacaklardır.

KPSS A GRUBU ATAMALARI

KPSS A grubu sınavına giren adaylar için sınavın ardından diğer bir heyecan verici olay, atama işlemleridir. KPSS A grubu atamaları iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde atama esnasında KPSS puanı yeterli olur ya da KPSS sınavından belirli düzeydeki sınav notunu almış öğrenciler mülakata katılır. Mülakatı olumlu geçen adayların ilgili kurumlar tarafından ataması yapılmaktadır.

KPSS A GRUBU PUAN HESAPLAMA

KPSS A grubu puan hesaplama geçen senelerdeki sınavlarda ele alınan istatiksel veriler ve özel formüller ile hesaplanmaktadır. KPSS sınavında test bölümlerinden yaptığınız netler baz alınarak puanlar hesaplanmaktadır. Yani farklı alanlara ayrılan her bölümde yaptığınız net sayısı, doğru yanıtladığınız soru sayısından, yanlış yanıt verdiğiniz soru sayısının dörtte birinin çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

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