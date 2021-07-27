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Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:12 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:12

MEB 2021 Lise LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler (ek tercih) ne zaman ve 1. ve 2. nakil nasıl yapılır?

MEB 2021 Lise LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler ek tercih ne zaman ve 1. ve 2. nakil nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih sonuçlarını öğrenecek olan öğrencilerin gündeminde LGS 2.tercih tarihleri bulunuyor. Milyonlarca öğrenci yerleştikleri liseyi öğrenirken yerleşemeyen öğrenciler ise LGS 2. tercih işlemlerini bekliyor. Böylelikle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler şansını ikinci kez deneyebilecek ve puan durumuna göre uygun okullara yerleşebilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Peki LGS 2.tercihler ne zaman? LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, MEB yerleştirme tarihini açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlayacak olan LGS 2.tercihler için nefesler tutuldu. Yaklaşık 1 milyona yakın öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları açıklanıyor. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih işlemlerini bekliyor. Geçen sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. MEB ve e okul üzerinden tercih yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Peki LGS 2.tercihler ne zaman? LGS ek tercihler ne zaman başlıyor, MEB yerleştirme tarihini açıkladı mı?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 2.tercih tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde bulunuyor. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. LGS 2.tercihleri belli oldu. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir. Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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MEB 2021 Lise LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler (ek tercih) ne zaman ve 1. ve 2. nakil nasıl yapılır?
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