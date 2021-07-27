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Haberler Eğitim Haberleri LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS Lise 1. ve 2. nakil (ek yerleştirme) başvurusu nasıl yapılır? 2021 Lise nakil başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:52 Son Güncelleme: 27.7.2021 08:53

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS Lise 1. ve 2. nakil (ek yerleştirme) başvurusu nasıl yapılır? 2021 Lise nakil başvuru tarihleri

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS Lise 1. ve 2. nakil ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? 2021 Lise nakil başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki tercih sonuçları açıklanınca gözler LGS nakil başvuru işlemlerine çevrildi. Bu sabah saatlerinde açıklanan sonuçların ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri başladı. İlk tercih döneminde pek çok öğrenci tercih listesinde yer alan liselere yerleşirken boş kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme işlemleri yapılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB 2021 LGS lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı?

Yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına kavuşan öğrencilerin gündeminde LGS nakil başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı yer alıyor. Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Buna göre; LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB 2021 LGS lise 1. ve 2. nakil başvurusu nasıl yapılır, lise nakil başvuru tarihleri açıklandı mı?

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? MEB LGS Lise 1. ve 2. nakil (ek yerleştirme) başvurusu nasıl yapılır? 2021 Lise nakil başvuru tarihleri
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