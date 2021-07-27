Orta öğrenimini tamamlayıp liseye başlamak üzere LGS'ye giren adaylar, bugün kayıt hakkı kazandıkları okulları öğrendi. Bununla birlikte, Eylül ayında başlayacak olan 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için lise kayıtları ne zaman alınacak sorusu gündeme geliyor. LGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı ile 2021 LGS kapsamında lise nakil tarihleri haberimizde!

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 2'nci Nakil Dönemi sonuçlarının ilanından sonra boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvurularının alınması işlemi, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başlatılacak.