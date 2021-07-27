Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği son dakika açıklamasını bu sabah saatlerinde yaptı. MEB, 2021 LGS tercih sonuçları ekranının erişime açıldığını duyurdu. sonuc.meb.gov.tr adresinden LGS yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi yapılabiliyor. Öte yandan, LGS 2. tercih başvurularının başlayacağı tarihte belli oldu. İşte, 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI

Yurt genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren 2021 LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. 2021 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanabiliyor. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak.

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1'inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

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