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Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:06 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:06

MEB ile 2021 LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr'den açıklandı! MEB ve E okul ile 2021 LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren

MEB ile 2021 LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr'den açıklandı! MEB ve E okul ile 2021 LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren
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Eğitimlerine devam edecekleri liselere ilişkin tercih işlemlerini tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih sonuçları açıklandı. Bekleyişin sona erdiği LGS tercih maratonunun son aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı takviminde planlandığı üzere süreç işlemeye devam edecek. 2021 LGS tercihleri, ek tercihler ve kazandıkları liseler hakkında araştırma yapan öğrenciler için 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak sorusu cevabını buldu. Az önce son dakika olarak açıklanan LGS tercih sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanıyor. İşte, 2021 MEB LGS ek tercihleri ve LGS tercih sonuçlarına ilişkin son dakika detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği son dakika açıklamasını bu sabah saatlerinde yaptı. MEB, 2021 LGS tercih sonuçları ekranının erişime açıldığını duyurdu. sonuc.meb.gov.tr adresinden LGS yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi yapılabiliyor. Öte yandan, LGS 2. tercih başvurularının başlayacağı tarihte belli oldu. İşte, 2021 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI

Yurt genelinde milyonlarca 8. sınıf öğrencisini ilgilendiren 2021 LGS lise tercih sonuçları MEB tarafından son dakika olarak açıklandı. 2021 LGS sonuçları, 'www.meb.gov.tr' adresi üzerinden sorgulanabiliyor. MEB tarafından yayımlanan olan LGS tercih sonuçları açıklamasıyla beraber, nakil işlemleri başlayacak.

Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi ile birlikte nakil tercihleri dönemi başlayacak. 1'inci Nakil Dönemi tercihleri için öğrencilere 4 gün süre tanınacak.

LGS NAKİL BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2.NAKİL BAŞVURULARI 2-6 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA MEB

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

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MEB ile 2021 LGS tercih sonuçları sonuc.meb.gov.tr'den açıklandı! MEB ve E okul ile 2021 LGS tercih yerleştirme sonuçları öğren
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