Muafiyet sınavı nedir? Muafiyet sınavı örnekleri

Muafiyet sınavı nedir? muafiyet sınavı bölümü içerisinde yabancı dil hazırlık bulunan tüm öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır. Bu sınavın yapılmasındaki temel amaç öğrencilerin yabancı dille olan eğilimlerinin derecesini tespit etmektir. Muafiyet sınavından başarı yakalamak için iyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak gerekir.

MUAFİYET SINAVI NEDİR?

Bazı okullarda yabancı dil zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bölümlerde de öğrencilerin sene kaygı gibi olumsuz bir durum yaşamalarının önüne geçebilmek için her yıl üniversiteye adım atacak öğrenciler muafiyet sınavına girmektedirler. Yabancı dil eğitimim verildiği üniversitelerde muafiyet sınavı zorunludur. Yabancı dil dersleri ile alakalı derslerin alınabilmesi adına bu sınav ile birlikte öğrencinin seviyesi belirlenmektedir.

Muafiyet sınavını geçince ne olur? Öğrenciler tarafından sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Öğrenci muafiyet sınavını geçerse, o yıl süresince yabancı dil eğitimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Böylelikle diğer dersleri için eğitim yılına başlayabilmektedir. Lakin sınavı geçemeyen öğrenci üniversitenin yabancı dil ağırlıklı bir eğitimine tabi tutulmaktadır.

İNGİLİZCE MUAFİYET SINAVI

Muafiyet sınavında bir dilin olmaza olmazı Grammer, Speaking, Listening, Writing gibi yabancı dil konuşma, dinleme, yazma ve dil bilgisi kuralları yer almaktadır. İngilizce muafiyet sınavı bu 4 bölümden meydana gelmektedir.

İngilizce muafiyet sınavı eğitiminin Türkçe olarak ilerlediği bölümlerdeki öğrencilerin, aldıkları öğrenim programlarının ilk yılında mevcut olan İngilizce derslerinden geçmek için girilmektedir.

HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI

Zorunlu olarak hazırlık sınıfına giden öğrencilerin yabancı dile olan yatkınlıkları, hazırlık muafiyet sınavı ile değerlendirilmektedir. Ayrıca geçen yıllarda başarısız ve devamsız olan öğrencilere de bu sınava girme hakkı tanınmaktadır. Akademik takvime göre belirlenen hazırlık muafiyet sınavı, öğrencilerin yabancı dillerinin seviyesini öğrenmesine olanak sağlamaktadır.

MUAFİYET SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Muafiyet sınavına bölümü içerisinde yabancı dil hazırlık olan öğrenciler girmektedir. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerin üniversite kaydını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla kayıt olduğunuz bölümde yabancı dil dersi zorunluluğu bulunuyor ise bu sınava girmek durumundasınızdır. Aynı zamanda yabancı dil hazırlık bölümü öğrencileri yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler.