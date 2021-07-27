İl içi atama sonuçları bugün milyonlarca öğretmenin gündeminde bulunuyor. Öğretmenler ihtiyaç listesi doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. 8-14 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınırken şimdi ise gözler MEB duyuru sayfasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin isteğe bağlı il içi yer değiştirme tayin ve atama sonuçları için 27 Temmuz tarihi işaret edildi. Bu kapsamda MEBBİS giriş ekranı yoğunluk kazandı. Peki Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS ile 2021 il içi öğretmen tayin ve atama sonuçları nereden öğrenilir?
İl içi atama sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor. Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz tarihinde gerçekleşirken MEB yayınladığı duyuruda sonuçların bugün açıklanacağını bildirdi. Bu kapsamda tayin sonuçları için gözler bakanlık tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi…
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için 27 Temmuz 2021 Salı günü işaret edildi. Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.
Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.