Scrabble nasıl oynanır? Scrabble’da boş taş ne işe yarar?

Dünya çapında bilinen en önemli kelime oyunlarından biri olan Scrabble, konsantrasyon ve düşünme becerilerinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Standart bir Scrabble tahtası 15x15 boyutta olup, 100 adet harf taşı bulunmaktadır. Oyunda kullanılan taşların her biri hücreye sığacak biçimdedir. Alfabede yer alan 98 harfin yanında 2 tane de joker olarak kullanılan boş taşlar mevcuttur.

SCRABBLE NASIL OYNANIR?

Oyun tıpkı bulmaca eklerindekine benzer bir biçimde yukarıdan aşağı, soldan sağa şeklinde dizilerek oynanmaktadır. Tahtanın üzerinde kelimeleri birbirine bağlanarak yeni kelimeler türetilir. Oyuncular farklı puanlara sahip olan harf taşlarını alarak kelimeler oluştururlar. Yazılan her kelime sayı içerir. Dolayısıyla oyunun sonunda yüksek puan elde eden kişi oyunun kazananı olur.

SCRABBLE'DA NASIL TAŞ ÇEKİLİR?

İlk olarak oyuna kimin başlayacağını belirlemek adına oyuncuların tümü torbadan bir harf seçerler. Alfabetik harf sırası baz alınarak A harfine en yakın harfi veya boş taşı çeken oyuncu oyuna ilk olarak başlama şansını yakalar. Scrabble'da boş taş ne işe yarar? Sorunun cevabı bu cümledir.

Daha sonra oyuncuların her biri torbadan 7 tane harf seçerek, bu harfleri tablanın üzerine dizmeye başlar. İlk oyuncudan başlayarak, oyuncular sıra ile tabla üzerinde ellerindeki taşlar ile kelime oluşturarak tabloya dizerler.

Oyun esnasında dizilen harflerin puan değerleri bulunur. Buna göre yaygın kullanılan "a, e" harfleri değer olarak az iken, nadiren kullanılan "ç, ş" gibi harflerin değerleri ise oldukça yüksektir. Oyuncular yüksek puan içeren harfler ile uzun kelimeler kurarak, mevcut kelimeleri tablodaki puan katlayan özel hücrelere denk getirmeye çalışırlar. Üretilmiş olan bir kelime farklı bir kelimenin harfiyle bitişmesi durumunda bu harfin puan değeri de puana dahil olmaktadır. Oyuncunun elindeki taşlar ve torbadaki taşların bitmesi durumunda oyunda final noktasına gelinir. Bu noktada yüksek puan alan oyuncu oyunda zafer elde etmiş olur.