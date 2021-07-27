Senyoraj ne demek? Senyoraj geliri nedir?

Orta çağ döneminden itibaren senjoraj kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte derebeyler kendi çıkarları doğrultusunda senyoraj kavramını kullanmış olup, senyoraj hakkı derebeylerin kontrolü altında tutulmuştur. Eski çağlarda kullanılan altın para sisteminde altının kendi değeri maddi değerle kıyaslandığında bir fark bulunmadığından dolayı, devletin senyoraj geliri kazanma şansı bulunmamaktaydı. Paranın maden değeri düşürüldüğünde kazanılacak senyoraj geliri paraya olan güveni sarsıyor ayrıca bu durum her alanda ticarete zarar veriyordu. Ancak ilerleyen dönemlerde paranın itibar kazanması sonucu devletler senyoraj geliri elde etme imkanı bulmuş böylelikle günümüzde hala bu kavram aktif bir şekilde yürütülmeye devam edilmiştir.

SENYORAJ NE DEMEK?

Senyoraj aktif ve pasif senyoraj olarak 2'ye ayrılmaktadır. Aktif senyoraj, enflasyon vergisi olarak tanımlanırken pasif senyoraj ise ekonomik alanda artış gösteren para talebi neticesinde devletin elde etmiş olduğu gelir olarak tanımlanır.

Senyoraj diğer bir ifade ile sinyoraj, para basma yetkisi olan kurumun yetkisi ile para basarak elde etmiş olduğu gerçek geliri ifade etmektedir. Genel olarak paranın üretim maliyetinin yanı sıra üstünde yazılı olan değer farkıdır. Bu fark devletin kasasına gelir olarak girer. Bu durumda ise devlet vergi gelirlerine ek olarak büyük oranda gelir kazanmış olur. Orta çağda ortaya çıktığı bilinen senyoraj kavramı günümüzde Halk Merkez Bankasına ait olduğu bilinmektedir.

SENYORAJ GELİRİ NEDİR?

Senyoraj geliri devletin para basma hakkını elinde tutması sonucu sahip olduğu gelirdir. Ayrıca paranın basım maliyeti ile nominal değeri arasında bulunan fark senyoraj geliri olarak tanımlanmaktadır. Senyoraj hakkı dendiğinde ise beylik hakkı anlam kazanmaktadır. Orta çağda bu hakkın derebeylere ait olması bunun bir açıklaması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Devletlerin egemenlik hakkı olarak belirtilen senyoraj geliri, coğrafyalarında elde edilmiş olan üretim ve hizmete karşılık olarak elde ettikleri gelir hakkı senyoraj geliridir. Devletlerde bu durumda elde etmiş oldukları bu kazanımları vatandaşlarına bir takım hizmetlerde kullanmaktadır.