Ücretli öğretmen başvuruları, okullardaki kadro boşluğu göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. E-Devlet üzerinden alınan başvurular Ağustos ayının sonunda değerlendirilecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılının başladığı eylül ayı itibariyle ücretli öğretmenler göreve gelecek. Bu kapsamda "Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, başladı mı?" sorusu gündeme geliyor. Başvuruda bulunmak isteyen öğretmen adayları, başvuru kılavuzu ile ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır diye araştırıyor. Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve şartları haberimizde.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
12 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. E-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilen başvurular için ayrıca bir evrak gönderimi yapılmamaktadır. 25.08.2021 tarihi itibarıyla çalışmalarına başlayacak Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek.
BAŞVURULAR MASAÜSTÜNDEN YAPILACAK
Ücretli öğretmenlik için e-Devlet üzerinden başvuru yaptıktan sonra Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne başvurulması gerekiyor. Ücretli Öğretmenlik Başvuru Modülüne elektronik ortamda başvuru yapıldıktan sonra süreç, modül üzerinden takip edilebilir. Başvuruların masaüstü bilgisayardan yapılması konusunda uyarı yapıldı.
KPSS VE FORMASYON ŞARTI VAR MI?
Ücretli öğretmen olmak için KPSS puanına ya da formasyon belgesine sahip olma zorunluluğu yoktur. Ancak pedagojik formasyonu olan adaylar öncelikli olmaktadır.
BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
Görevlendirilen öğretmenlerin, aşağıdaki evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekiyor.
Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
Varsa KPSS Sonuç Belgesi
Bir adet fotoğraf
Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
Sağlık Raporu (6 Aylık)
Askerlik Durum Belgesi
Varsa diğer sertifikalar
Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okula verilecek)
Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)