YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin %50 arttırımlı hali ile ödeme yapacağını duyurmuştu. Buna göre YÖKDİL sınavına geç başvuruda bulunacak olan adaylar 217,5 TL sınav ücreti ödeyecek.

YÖKDİL NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.