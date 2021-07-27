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Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 27.7.2021 07:02

YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Yabancı Dil Sınavı olarak bilinen YÖKDİL geç başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre YÖKDİL geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Yüksek lisans, doktora veya çeşitli nedenlerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katıldığı sınavın Ağustos ayında belirlenen tarihte yapılacağı biliniyordu. Peki YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvurular başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL geç başvurusu son zamanlarda binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. 29 Ağustos'ta yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı geç başvuru tarihleri ise yaklaştı. Öte yandan Yabancı Dil Sınavı'nın geç başvuru ücreti de belli oldu. Başvurularını tamamlayamayan adaylar geç başvuruları kaçırmak istemiyor. Peki YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvurular başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı…

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YÖKDİL geç başvuru tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin her yıl düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL geç başvuru tarihi 27 Temmuz Salı günü başlayacak. 2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuruları ile ilgili detaylara ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilir…

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) 29 Ağustos 2021 tarihinde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, geç başvuru gününde başvuruda bulunacak olan adayların, normal başvuru ücretinin %50 arttırımlı hali ile ödeme yapacağını duyurmuştu. Buna göre YÖKDİL sınavına geç başvuruda bulunacak olan adaylar 217,5 TL sınav ücreti ödeyecek.

YÖKDİL NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.

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YÖKDİL geç başvurusu ne zaman, başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
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