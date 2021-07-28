10 soruda lise nakilleri: Puan belirleyici olacak

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
), Liselere Geçiş Sistemi
(LGS) kapsamında sınavla ve sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçlarını önceki gün açıkladı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için bu kez nakil süreci başladı.
Peki bu süreç nasıl işleyecek? İşte nakillerle ilgili merak edilen 10 soru ve cevapları:
1- KİMLER NAKİL BAŞVURUSU YAPABİLİR?
Herhangi bir liseye yerleşemeyen, yerleştiği liseden memnun olmayan ya da bir özel okula kayıt yaptırdıktan sonra devlet
lisesine geçmek isteyen herkes nakil başvurusunda bulunabilir.
2- NAKİL TARİHLERİ NELER?
Nakiller iki dönem halinde yapılacak. 26 Temmuz'da başlayan ilk nakil dönemi 30 Temmuz'a kadar devam edecek. Sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 2 Ağustos'ta başlayıp 6 Ağustos saat 17.00'ye kadar sürecek. Sonuçları ise 9 Ağustos'ta açıklanacak.
3- BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?
Başvurular e-okul üzerinden yapılıyor. Daha sonra yapılan tercihler herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.
4- KAÇ TERCİHTE BULUNULABİLİR?
Sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihyapılabilecek.
YÜZDELİK DİLİM ÖLÇÜ DEĞİL
5- NAKİL TERCİHLERDE KRİTER NE OLACAK?
İlk LGS yerleştirmelerinin aksine nakil tercihlerinde sınavla öğrenci alan okullar için yüzdelik dilime değil puana bakılacak. İlk yerleştirme sonucu oluşan okulların taban puanlarına göre öğrenci alınacak. Taban puanlarına MEB'in internet sitesinden ulaşılabilir.
6- YEREL TERCİH ZORUNLU MU?
Hayır. İlk merkezi yerleştirmede herhangi bir okula yerleşen öğrenciler nakil döneminde yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda değil. Yerel tercih yapmadan sınavla öğrenci alan lise tercihi yapılabilecek.
7- KONTENJANLAR DİKKATE ALINMALI MI?
İlk merkezi yerleştirmede sınavla öğrenci alan Anadolu ve fen liselerinin kontenjanları doldu. Ancak nakil tercihlerinde okulun boş kontenjanına bakılmaksızın tercih listenize alabilirsiniz. Çünkü bu dönemde devlet liselerine yerleşen öğrenciler özel okullara geçebiliyor, böylece kontenjan da boşalabiliyor.
HAK KAYBI OLMAYACAK
8- YERLEŞİLEN OKULDA HAK KAYBI OLUR MU?
Hayır. Bir liseye yerleşip nakil başvurusunda bulunursanız ve nakilde yerleşemezseniz daha önce yerleştiğiniz okuldan kaydınız silinmez.
9- NAKİLLE YERLEŞİRSENİZ NE OLACAK?
Eğer nakil uygulamasında bir okula yerleşirseniz, daha önce yerleştiğiniz okuldaki kaydınız yeni okula geçer. Daha önce yerleştiğiniz liseye dönemezsiniz. Nakil döneminde başvuru yapıp bir okula yerleşen öğrenci, daha önce yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.
10- AÇIKTA KALAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Yerleşemeyen öğrenci ilk tercihlerde olduğu gibi öncelikle yerel tercih yapmak zorunda. Bu öğrenciler nakil döneminde ilk 2 okulu kendi kayıt alanından seçecek. 3 okulun en fazla 2'si aynı okul türünden olacak.