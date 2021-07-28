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Haberler Eğitim Haberleri 2 yıllık bölümlerin listesi 2021 | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 (iki) yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları yayınlandı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:31 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:38

2 yıllık bölümlerin listesi 2021 | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 (iki) yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları yayınlandı

2 yıllık bölümlerin listesi 2021 | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 iki yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenir öğrenmez üniversite tercihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bunlar arasında, 2 yıllık bölümler listesi öne çıkıyor. Bilindiği üzere, 4 yıllık lisans bölümleri bulunurken 2 yıllık ön lisans bölümleri de bulunuyor. Peki, eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 yıllık üniversite bölümleri neler? İşte, eşit ağırlık, sözel ve sayısal üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları 2021

Üniversite sınavı sonuçları belli oldu. Adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenirken tercih dönemi hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 2 yıllık üniversite bölümleri de yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere, 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ön lisans bölümleri de bulunuyor. 2 yıllık üniversite bölümleri eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 3 şekilde oluşuyor.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

2 yıllık üniversite bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testi'ne girerler. Bu sınavdan en az 150 net puan yaptıklarında iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etme hakkına sahip olurlar.

İşte, 2021 üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları;

2 YILLIK BÖLÜMLER

Sağlık Bölümleri

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Odyometri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Diyaliz

Otopsi Yardımcılığı

Çocuk Gelişimi

Diş Protez Teknolojisi

Radyoterapi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi

Optisyenlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Elektronörofizyoloji

Perfüzyon Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

Eczane Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Podoloji

Çevre Sağlığı

Atçılık ve Antrenörlüğü

Evde Hasta Bakımı

Yaşlı Bakımı

Denizci Sağlığı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

TEKNOLOJİ – ENDÜSTRİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Elektronik Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Su Altı Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimari Restorasyon

ADALET – SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMLERİ

Adalet

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Nüfus ve Vatandaşlık

Dış Ticaret

Bankacılık ve Sigortacılık

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

İşletme Yönetimi

DİĞER MESLEK BÖLÜMLERİ

Turist Rehberliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aşçılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İş ve Uğraşı Terapisi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Harita ve Kadastro

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yat Kaptanlığı

2 YILLIK SAYISAL BÖLÜMLER

  1. Anestezi
  1. Bilgisayar Programcılığı
  1. Deniz Ulaştırma ve İşletme
  1. Eczane Hizmetleri
  1. Elektrik
  1. Evde Hasta Bakımı
  1. Fizyoterapi
  1. Gemi Makineleri İşletme
  1. Gemi İnşaatı
  1. Harita ve Kadastro
  1. İlk ve Acil Yardım
  1. Makine
  1. İş Sağlığı ve Güvenliği
  1. Mekatronik
  1. Metalurji
  1. Radyoterapi
  1. Radyo ve Televizyon Teknolojisi
  1. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
  1. Yaşlı Bakımı
  1. Web Tasarım ve Kodlama

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çocuk Gelişimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği

Medya ve İletişim

Görsel İletişim

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Yerel Yönetimler

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Marka İletişimi

Kültürel Miras ve Turizm

2 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Dış Ticaret

Emlak ve Emlak Yönetimi

Grafik Tasarımı

Lojistik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Maliye

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Havacılık Ulaştırma Hizmetleri

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Spor Yönetimi

Sosyal Güvenlik

Mimari Restorasyon
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2 yıllık bölümlerin listesi 2021 | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 (iki) yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları yayınlandı
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