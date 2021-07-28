2 yıllık bölümlerin listesi 2021 | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal 2 (iki) yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları yayınlandı

Üniversite sınavı sonuçları belli oldu. Adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenirken tercih dönemi hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bu noktada, 2 yıllık üniversite bölümleri de yoğun olarak araştırılıyor. Bilindiği üzere, 4 yıllık lisans bölümlerinin yanı sıra 2 yıllık ön lisans bölümleri de bulunuyor. 2 yıllık üniversite bölümleri eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 3 şekilde oluşuyor.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

2 yıllık üniversite bölümlerinde okumak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Testi'ne girerler. Bu sınavdan en az 150 net puan yaptıklarında iki yıllık üniversite bölümlerini tercih etme hakkına sahip olurlar.

İşte, 2021 üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları;