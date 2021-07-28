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Haberler Eğitim Haberleri 260 - 280 - 300 - 320 - 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:25 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:25

260 - 280 - 300 - 320 - 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021

260 - 280 - 300 - 320 - 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021

Merakla beklenen 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, YKS sınav sonucu neticesinde elde ettikleri puanları öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite tercihleri için heyecan dolu sürece girdi. Sınav sonucunu görüntüleyen adaylar, 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim konusu hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bilindiği gibi, üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri bulunuyor. Peki, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla gidilecek üniversiteler & bölümler 2021

YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonucu sorgulama işlemlerini yaparken bir yandan da üniversite tercihleri hakkında araştırmalara başladı. Bu noktada, üniversite taban & tavan puanları, başarı sıralamaları ve üniversite bölümleri gibi birçok konu yoğun olarak öğrenilmeye çalışılıyor. En çok araştırılan başlıklar arasında ise 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim konusu yer alıyor.

260, 280, 300, 320, 340, 350 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM tarafından üniversitelerin 2021 taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesi paylaşıldı. Peki, 260, 280, 300, 320, 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidilir?

İşte, detaylar;

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve lisans ile ön lisans bölümleri ÖSYM tarafından paylaşıldı.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

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260 - 280 - 300 - 320 - 340 ve 350 puanla hangi üniversiteye gidebilirim? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
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