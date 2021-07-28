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Haberler Eğitim Haberleri Anadolu Üniversitesi taban puanları! 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:20

Anadolu Üniversitesi taban puanları! 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Anadolu Üniversitesi taban puanları! 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Anadolu Üniversitesi sıralama ve puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Açıköğretim Fakültesi
Felsefe (Açıköğretim) 4 EA 400 10 968000 209.45413
Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) 4 SÖZ 400 10 ... ----
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) 4 SÖZ 2500 63 640000 231.67387
Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 1600 40 793000 227.04681
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 4 EA 500 13 458000 267.86320
Sosyoloji (Açıköğretim) 4 EA 1000 25 932000 214.56011
Tarih (Açıköğretim) 4 SÖZ 2400 60
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) 4 SÖZ 2800 70
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) 4 EA 600 15 876000 219.80619
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 140 4 37600 470.16625
Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 4 EA 60 2 621000 245.35647
Felsefe 4 EA 50 2 436000 271.40703
Psikoloji 4 EA 60 2 ... ----
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) 4 DİL 40 1 23300 373.15076
Sanat Tarihi 4 SÖZ 70 2 204000 302.63652
Sosyoloji 4 EA 80 2 275000 304.02496
Tarih 4 SÖZ 70 2 91300 337.06077
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 70 2 76600 343.69669
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 4 DİL 50 2 25800 364.10974
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 20 1
Fransızca Öğretmenliği 4 DİL 35 1 30400 348.94618
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 60 2 58400 445.63941
İngilizce Öğretmenliği 4 DİL 120 3 8240 433.01927
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 DİL 30 66400 241.52818
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 12500 399.64472
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 130 4 8380 409.55365
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 70 2 47900 391.79124
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 60 2 73600 377.21676
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 40500 365.59889
Hukuk Fakültesi 4 EA 355 9 10700 434.23615
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 85 3 397000 278.26170
İktisat 4 EA 160 4 353000 286.53720
İktisat (İngilizce) 4 EA 90 3 222000 318.52841
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 4 EA 10
İşletme 4 EA 160 4 325000 292.56747
İşletme (İngilizce) 4 EA 80 2 157000 340.41286
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) 4 EA 20
Maliye 4 EA 100 3 290000 300.43967
Maliye (KKTC Uyruklu) 4 EA 2 476000 265.02058
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 60 2 257000 308.82191
İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 4 EA 500 13 966000 209.93255
İktisat (Açıköğretim) 4 EA 400 10 914000 216.44567
İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) 4 EA 150 4 ... ----
Maliye (Açıköğretim) 4 EA 500 13 927000 215.15614
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 900 23 941000 213.54252
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) 4 EA 150 4 ... ----
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 4 EA 600 15 950000 212.37175
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) 4 EA 150 4 ... ----
İletişim Bilimleri Fakültesi
Basın ve Yayın 4 SÖZ 80 2 122000 325.39370
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 80 2 65000 349.64842
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 4 SÖZ 80 2 ... ----
Sinema ve Televizyon 4 SÖZ 75 2 47000 360.74700
İşletme Fakültesi
Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) 4 EA 1000 25 956000 211.54958
İşletme (Açıköğretim) 4 EA 800 20 863000 220.94685
İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) 4 EA 150 4 ... ----
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) 4 EA 400 10 857000 221.43015
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi 4 SAY 55 2 47600 458.14754
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 123000 377.85551
Sosyal Hizmet 4 EA 65 2 186000 329.93877
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4 SÖZ 60 2 15600 393.77794
Turizm İşletmeciliği 4 EA 50 2 458000 267.81143
Turizm Rehberliği 4 DİL 40 1 24300 369.60413
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) 4 DİL 1

Anadolu Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Açıköğretim Fakültesi
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 1080000 237.10454
Adalet (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 713000 270.38823
Aşçılık (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 1395000 213.03677
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 1462000 208.23023
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 ... ----
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 1532000 203.30575
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 1504000 205.24736
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 1496000 205.80514
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 2800 70 1405000 236.53720
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 1453000 208.85638
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 1489000 226.11165
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 450 12 1302000 219.89535
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 1709000 188.88160
Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 1653000 194.54157
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 650 17 1488000 206.34253
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 2550 64 1588000 199.36017
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 14500 363
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 1232000 225.14215
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 1321000 218.45970
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 967000 246.63060
İşletme Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 1417000 211.44784
Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 1543000 202.55029
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 1312000 219.14185
Lojistik (Açıköğretim) 2 TYT 850 22 1359000 215.63043
Marka İletişimi (Açıköğretim) 2 TYT 450 12 1612000 197.63103
Medya ve İletişim (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 1489000 206.30312
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) 2 TYT 200 5 1474000 207.36526
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) 2 TYT 1450 37 1694000 207.37186
Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) 2 TYT 250 7 937000 249.15529
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 1399000 212.69362
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 1492000 206.05606
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 3400 85 1654000 194.37938
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 ... ----
Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) 2 TYT 5700 143 1558000 201.49896
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 1611000 197.75838
Spor Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 1216000 226.30871
Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 1345000 216.67079
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 1070000 260.17623
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 1629000 214.32165
Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 1142000 232.10915
Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) 2 TYT 1900 48 1688000 191.30822
Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 1456000 208.61597
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 60 2 ... ----
Engelliler Entegre Yüksekokulu
Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT 11 1 682000 236.16080
Yapı Ressamlığı 2 TYT 11 1 1376000 214.41902
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 70 2 506000 295.55460
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 65 2 1017000 242.39805
Dış Ticaret 2 TYT 65 2 799000 261.72381
Emlak Yönetimi 2 TYT 60 2 1154000 231.10760
Pazarlama 2 TYT 65 2 1026000 241.62757
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 862000 255.84094
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 510000 294.98145
Eczane Hizmetleri 2 TYT 80 2 629000 304.47211
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 65 2 776000 263.93509
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 80 2 617000 303.66469
Yaşlı Bakımı 2 TYT 80 2 1056000 261.46880
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Anadolu Üniversitesi taban puanları! 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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