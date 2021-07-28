Anadolu Üniversitesi taban puanları! 2021 Anadolu Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Açıköğretim Fakültesi
|Felsefe (Açıköğretim)
|4
|EA
|400
|10
|968000
|209.45413
|Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim)
|4
|SÖZ
|400
|10
|...
|----
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim)
|4
|SÖZ
|2500
|63
|640000
|231.67387
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|4
|EA
|1600
|40
|793000
|227.04681
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|4
|EA
|500
|13
|458000
|267.86320
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|4
|EA
|1000
|25
|932000
|214.56011
|Tarih (Açıköğretim)
|4
|SÖZ
|2400
|60
|Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
|4
|SÖZ
|2800
|70
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|4
|EA
|600
|15
|876000
|219.80619
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|140
|4
|37600
|470.16625
|Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
|4
|EA
|60
|2
|621000
|245.35647
|Felsefe
|4
|EA
|50
|2
|436000
|271.40703
|Psikoloji
|4
|EA
|60
|2
|...
|----
|Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|4
|DİL
|40
|1
|23300
|373.15076
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|70
|2
|204000
|302.63652
|Sosyoloji
|4
|EA
|80
|2
|275000
|304.02496
|Tarih
|4
|SÖZ
|70
|2
|91300
|337.06077
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|70
|2
|76600
|343.69669
|Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
|4
|DİL
|50
|2
|25800
|364.10974
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|4
|SAY
|20
|1
|Fransızca Öğretmenliği
|4
|DİL
|35
|1
|30400
|348.94618
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|60
|2
|58400
|445.63941
|İngilizce Öğretmenliği
|4
|DİL
|120
|3
|8240
|433.01927
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|4
|DİL
|30
|66400
|241.52818
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|12500
|399.64472
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|130
|4
|8380
|409.55365
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|70
|2
|47900
|391.79124
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|60
|2
|73600
|377.21676
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|40500
|365.59889
|Hukuk Fakültesi
|4
|EA
|355
|9
|10700
|434.23615
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|85
|3
|397000
|278.26170
|İktisat
|4
|EA
|160
|4
|353000
|286.53720
|İktisat (İngilizce)
|4
|EA
|90
|3
|222000
|318.52841
|İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli)
|4
|EA
|10
|İşletme
|4
|EA
|160
|4
|325000
|292.56747
|İşletme (İngilizce)
|4
|EA
|80
|2
|157000
|340.41286
|İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli)
|4
|EA
|20
|Maliye
|4
|EA
|100
|3
|290000
|300.43967
|Maliye (KKTC Uyruklu)
|4
|EA
|2
|476000
|265.02058
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|257000
|308.82191
|İktisat Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|4
|EA
|500
|13
|966000
|209.93255
|İktisat (Açıköğretim)
|4
|EA
|400
|10
|914000
|216.44567
|İktisat (İngilizce) (Açıköğretim)
|4
|EA
|150
|4
|...
|----
|Maliye (Açıköğretim)
|4
|EA
|500
|13
|927000
|215.15614
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|4
|EA
|900
|23
|941000
|213.54252
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim)
|4
|EA
|150
|4
|...
|----
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|4
|EA
|600
|15
|950000
|212.37175
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim)
|4
|EA
|150
|4
|...
|----
|İletişim Bilimleri Fakültesi
|Basın ve Yayın
|4
|SÖZ
|80
|2
|122000
|325.39370
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4
|SÖZ
|80
|2
|65000
|349.64842
|İletişim Tasarımı ve Yönetimi
|4
|SÖZ
|80
|2
|...
|----
|Sinema ve Televizyon
|4
|SÖZ
|75
|2
|47000
|360.74700
|İşletme Fakültesi
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|4
|EA
|1000
|25
|956000
|211.54958
|İşletme (Açıköğretim)
|4
|EA
|800
|20
|863000
|220.94685
|İşletme (İngilizce) (Açıköğretim)
|4
|EA
|150
|4
|...
|----
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|4
|EA
|400
|10
|857000
|221.43015
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
|4
|SAY
|55
|2
|47600
|458.14754
|Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|123000
|377.85551
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|65
|2
|186000
|329.93877
|Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|4
|SÖZ
|60
|2
|15600
|393.77794
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|50
|2
|458000
|267.81143
|Turizm Rehberliği
|4
|DİL
|40
|1
|24300
|369.60413
|Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu)
|4
|DİL
|1
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Açıköğretim Fakültesi
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1200
|30
|1080000
|237.10454
|Adalet (Açıköğretim)
|2
|TYT
|900
|23
|713000
|270.38823
|Aşçılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1500
|38
|1395000
|213.03677
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1400
|35
|1462000
|208.23023
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|...
|----
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|1532000
|203.30575
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|1504000
|205.24736
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|1496000
|205.80514
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2800
|70
|1405000
|236.53720
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|2
|TYT
|900
|23
|1453000
|208.85638
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|1489000
|226.11165
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|450
|12
|1302000
|219.89535
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1700
|43
|1709000
|188.88160
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|1653000
|194.54157
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|650
|17
|1488000
|206.34253
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2550
|64
|1588000
|199.36017
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|14500
|363
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|300
|8
|1232000
|225.14215
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1100
|28
|1321000
|218.45970
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1200
|30
|967000
|246.63060
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1400
|35
|1417000
|211.44784
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|2
|TYT
|300
|8
|1543000
|202.55029
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1700
|43
|1312000
|219.14185
|Lojistik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|850
|22
|1359000
|215.63043
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|450
|12
|1612000
|197.63103
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|1489000
|206.30312
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|2
|TYT
|200
|5
|1474000
|207.36526
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1450
|37
|1694000
|207.37186
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|2
|TYT
|250
|7
|937000
|249.15529
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|1399000
|212.69362
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|1492000
|206.05606
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|3400
|85
|1654000
|194.37938
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|...
|----
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|5700
|143
|1558000
|201.49896
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1100
|28
|1611000
|197.75838
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|1216000
|226.30871
|Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|1345000
|216.67079
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|1070000
|260.17623
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|1629000
|214.32165
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1200
|30
|1142000
|232.10915
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1900
|48
|1688000
|191.30822
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|1456000
|208.61597
|Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|60
|2
|...
|----
|Engelliler Entegre Yüksekokulu
|Bilgisayar Operatörlüğü
|2
|TYT
|11
|1
|682000
|236.16080
|Yapı Ressamlığı
|2
|TYT
|11
|1
|1376000
|214.41902
|Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|70
|2
|506000
|295.55460
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|65
|2
|1017000
|242.39805
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|65
|2
|799000
|261.72381
|Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|60
|2
|1154000
|231.10760
|Pazarlama
|2
|TYT
|65
|2
|1026000
|241.62757
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|862000
|255.84094
|Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|510000
|294.98145
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|80
|2
|629000
|304.47211
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|TYT
|65
|2
|776000
|263.93509
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|1
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|80
|2
|617000
|303.66469
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|80
|2
|1056000
|261.46880