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Haberler Eğitim Haberleri Ankara Üniversitesi taban puanları! 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:38

Ankara Üniversitesi taban puanları! 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ankara Üniversitesi taban puanları! 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Ankara Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Ankara Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Ankara Üniversitesi taban puanları ile 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ankara Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Ankara Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Ankara Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Fakülte Bölüm Puan Türü Genel Kont. Yerleşen Taban Puan Tavan Puan
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC) DİL 1 0
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC) DİL 1 0
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. SAY 15 0
ANKARA Ü. Tıp Fak. Tıp Fak. (İngilizce) SAY 50 50 532,59951 535,80802
ANKARA Ü. Tıp Fak. Tıp Fak. SAY 320 320 528,03669 536,91259
ANKARA Ü. Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği Fak. SAY 140 140 490,49886 497,23767
ANKARA Ü. Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimliği Fak. (İngilizce) SAY 30 30 489,31062 500,34535
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. (İngilizce) SAY 70 70 486,29577 509,89476
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) SAY 70 70 474,50575 499,01264
ANKARA Ü. Eczacılık Fak. Eczacılık Fak. SAY 140 140 472,57294 511,30114
ANKARA Ü. Eczacılık Fak. Eczacılık Fak. (İngilizce) SAY 60 60 471,18297 527,58292
ANKARA Ü. Hukuk Fak. Hukuk Fak. EA 550 550 467,40221 519,38327
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. SAY 80 80 467,06589 485,83267
ANKARA Ü. Veteriner Fak. Veteriner Fak. (İngilizce) SAY 60 60 455,21295 481,98576
ANKARA Ü. Veteriner Fak. Veteriner Fak. SAY 165 165 444,93616 490,18537
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Psikoloji EA 100 100 427,08547 445,77844
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 60 425,71951 452,20634
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 424,99174 448,72262
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Özel Eğitim Öğr. SÖZ 80 80 417,28213 449,26109
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50 50 415,01419 448,69024
ANKARA Ü. Hemşirelik Fak. Hemşirelik SAY 180 180 414,44041 472,27202
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 52 414,40954 440,92033
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Biyomedikal Müh. (İngilizce) SAY 65 65 413,61104 449,43703
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Japon Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 412,09986 480,92973
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Sinoloji DİL 30 31 405,93093 495,24898
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) DİL 40 41 401,82994 478,62384
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 401,38837 495,74000
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Okul Öncesi Öğr. SÖZ 70 70 400,67324 429,80377
ANKARA Ü. İlahiyat Fak. İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 20 399,87054 444,72197
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Kimya Müh. (İngilizce) SAY 100 101 396,50428 436,71402
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Tarih SÖZ 70 70 392,16932 451,34676
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 388,60286 451,90868
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30 31 387,97837 452,08291
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler EA 60 60 385,50611 431,17717
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Dilbilimi DİL 40 41 381,60126 497,04486
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Politika ve Ekonomi (İngilizce) EA 40 40 380,49902 422,56464
ANKARA Ü. İletişim Fak. Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 60 379,34140 459,84167
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 378,47558 444,92790
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Sınıf Öğr. EA 70 70 378,12747 402,49583
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Enerji Müh. (İngilizce) SAY 35 35 378,02473 426,21282
ANKARA Ü. Fen Fak. Biyoloji (İngilizce) SAY 30 30 374,71974 450,83756
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İşletme (İngilizce) EA 30 30 374,17966 399,38884
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) DİL 50 52 367,59799 424,50445
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Maliye EA 60 60 367,07488 392,12947
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Sosyal Bilgiler Öğr. SÖZ 60 60 366,65477 400,58919
ANKARA Ü. İlahiyat Fak. İlahiyat SÖZ 230 230 365,21268 475,18703
ANKARA Ü. İletişim Fak. Gazetecilik SÖZ 60 62 363,73059 443,90817
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İktisat EA 60 61 361,92889 416,23157
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 71 359,83282 417,75545
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) DİL 100 103 358,71173 490,71722
ANKARA Ü. Fen Fak. Matematik SAY 60 60 358,60305 409,47398
ANKARA Ü. İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 60 355,13028 413,54383
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. İşletme EA 60 61 354,74604 405,59447
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Coğrafya SÖZ 50 50 352,75130 411,15570
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Gıda Müh. (İngilizce) SAY 90 93 347,60408 394,65060
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 50 52 347,08389 404,98681
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Çocuk Gelişimi EA 60 60 344,42571 370,25429
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC) DİL 1 1 341,66309 341,66309
ANKARA Ü. Fen Fak. Kimya (İngilizce) SAY 20 21 338,01792 420,10505
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Coğrafya (İngilizce) SÖZ 40 41 337,92646 386,21643
ANKARA Ü. Fen Fak. Matematik (İngilizce) SAY 60 60 337,48432 452,54991
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Sosyoloji EA 50 51 334,08234 412,50867
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Sosyal Hizmet EA 80 80 333,91041 371,96597
ANKARA Ü. Hemşirelik Fak. Ebelik SAY 120 120 332,75065 376,26307
ANKARA Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 50 52 330,80556 365,77013
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Sanat Tarihi SÖZ 40 41 330,02410 431,54917
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Arap Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 328,32421 453,64756
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 31 323,06014 444,96124
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Fizik Müh. (İngilizce) SAY 50 52 316,44996 421,49417
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 52 312,93156 392,75593
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Arkeoloji (İngilizce) EA 20 21 308,61078 423,63355
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma SAY 45 45 306,97577 454,35734
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Felsefe (İngilizce) EA 40 41 305,10056 392,42530
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi EA 80 82 304,42416 363,04180
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Felsefe EA 40 41 300,45825 395,66673
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Halkbilimi SÖZ 50 51 300,29659 399,97292
ANKARA Ü. Sağlık Bilimleri Fak. Ortez ve Protez SAY 55 55 296,61420 342,15342
ANKARA Ü. Fen Fak. Kimya SAY 60 62 290,55037 338,57719
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Sümeroloji SÖZ 20 21 290,07231 380,09997
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi EA 50 51 289,85807 382,83013
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. (İngilizce) SAY 15 4 288,98395 323,92692
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 36 288,67370 359,50966
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Bilgi ve Belge Yönetimi EA 40 41 288,53801 340,79611
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 20 21 286,55532 329,39199
ANKARA Ü. Fen Fak. Biyoloji SAY 90 92 286,50732 372,67993
ANKARA Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. SAY 20 7 284,14403 310,34353
ANKARA Ü. Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. (İngilizce) SAY 40 27 283,36333 334,46428
ANKARA Ü. Fen Fak. İstatistik SAY 60 62 282,03684 304,36535
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı SAY 75 77 279,34427 322,86081
ANKARA Ü. Fen Fak. Fizik SAY 30 31 278,87059 445,26633
ANKARA Ü. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 40 275,81854 357,18067
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri SAY 45 47 275,69139 358,24308
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. SAY 45 47 269,78945 411,69415
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri SAY 45 46 266,29980 362,35293
ANKARA Ü. Uygulamalı Bilimler Fak. Aktüerya Bilimleri SAY 60 62 264,42945 278,00533
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji EA 40 41 263,12763 400,51661
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) DİL 100 103 260,47830 499,98785
ANKARA Ü. Uygulamalı Bilimler Fak. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi EA 70 72 259,74912 421,06355
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Klasik Arkeoloji EA 40 41 259,60700 421,09514
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Zootekni SAY 45 47 259,03578 317,95984
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Müh. (İngilizce) SAY 30 31 257,75311 309,96297
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) DİL 30 31 256,67586 369,87367
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 103 254,30504 441,63404
ANKARA Ü. Güzel Sanatlar Fak. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40 41 249,34471 332,96669
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Müh. SAY 30 31 248,70500 334,98340
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Tarih Öncesi Arkeolojisi EA 30 31 248,59418 300,34143
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 50 52 247,63775 277,32283
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) DİL 100 103 244,79267 455,34281
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 30 31 242,68105 382,46956
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Fars Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 241,58297 403,79683
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) EA 100 103 241,56154 391,70539
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35 36 237,78565 312,79919
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 103 236,81975 398,95585
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Coğrafya (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 103 236,26614 389,95289
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 103 234,33872 405,86492
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100 103 234,28176 387,04643
ANKARA Ü. Ziraat Fak. Süt Teknolojisi SAY 25 26 230,10575 261,33175
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Hititoloji DİL 20 21 227,92361 311,07722
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Hungaroloji DİL 30 31 227,35222 323,12970
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) EA 100 103 221,57664 393,74695
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) DİL 20 21 213,39397 256,50819
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Urdu Dili ve Edebiyatı DİL 20 3 211,94534 328,75275
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Hindoloji DİL 30 29 197,91786 493,41009
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Aktüerya Bilimleri (Uzaktan Öğretim) SAY 50 36 194,92398 323,52315
ANKARA Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) DİL 20 9 194,12114 306,00326
ANKARA Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fak. Sinoloji (Uzaktan Öğretim) DİL 100 57 192,71743 444,64032

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Ankara Üniversitesi taban puanları! 2021 Ankara Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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