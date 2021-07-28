AÖF BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama

Adalet (Açıköğretim) ÖSYM Program Kodu 101050775 Üniversite Türü Devlet Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Açıköğretim Fakültesi Puan Türü TYT Burs Türü AÖ-Ücretli

Genel Kontenjan 1700 Okul Birincisi Kontenjanı 43 Toplam Kontenjan 1743 Genel Kontenjana Yerleşen 1739 Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen 4 Toplam Yerleşen 1743

Boş Kalan Kontenjan --- İlk Yerleşme Oranı %100,0 Yerleşip Kayıt Yaptırmayan 523 Ek Yerleşen 123

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