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Haberler Eğitim Haberleri AÖF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları tablosu
Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:25 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:26

AÖF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları tablosu

AÖF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 Açık Öğretim Fakültesi AÖF taban puanları tablosu

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin merakla bekledi YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercih tarihleri için geri sayım sürerken, AÖF taban puanları da öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Fakültesi AÖF taban puanları her sene belirli dönemlerde açıklanıyor. Peki, bu sene üniversite tercihleri öncesi AÖF taban puanları nasıl şekillendi, AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? İşte, önceki sınav döneminde açıklanan ve Anadolu Üniversitesi AÖF'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi taban puanları...

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açıldı. Üniversite tercihleri için hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci, üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra Açıköğretim Fakültesi taban puanı araştırmasına başladı. Merak edilen soruların başında, . "AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı?" sorusu yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite adayı öğrenciler ile paylaşılan son taban puanları tablosu...

AÖF TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Eğitim hayatına açık öğretimden devam etmek isteyenler bölümler ve taban puanları konusunda araştırmalarına başladı.

AÖF BÖLÜMLERİ

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama

Adalet (Açıköğretim)
ÖSYM Program Kodu 101050775
Üniversite Türü Devlet
Üniversite ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu Açıköğretim Fakültesi
Puan Türü TYT
Burs Türü AÖ-Ücretli
Genel Kontenjan 1700
Okul Birincisi Kontenjanı 43
Toplam Kontenjan 1743
Genel Kontenjana Yerleşen 1739
Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen 4
Toplam Yerleşen 1743
Boş Kalan Kontenjan ---
İlk Yerleşme Oranı %100,0
Yerleşip Kayıt Yaptırmayan 523
Ek Yerleşen 123

ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLERİ

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler

İŞLETME

Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)

LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) taban puanları tablosu
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