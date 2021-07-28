2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açıldı. Üniversite tercihleri için hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci, üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra Açıköğretim Fakültesi taban puanı araştırmasına başladı. Merak edilen soruların başında, . "AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı?" sorusu yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AÖF taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite adayı öğrenciler ile paylaşılan son taban puanları tablosu...
Eğitim hayatına açık öğretimden devam etmek isteyenler bölümler ve taban puanları konusunda araştırmalarına başladı.
AÖF BÖLÜMLERİ
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama
|Adalet (Açıköğretim)
|ÖSYM Program Kodu
|101050775
|Üniversite Türü
|Devlet
|Üniversite
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|Meslek Yüksekokulu
|Açıköğretim Fakültesi
|Puan Türü
|TYT
|Burs Türü
|AÖ-Ücretli
|Genel Kontenjan
|1700
|Okul Birincisi Kontenjanı
|43
|Toplam Kontenjan
|1743
|Genel Kontenjana Yerleşen
|1739
|Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen
|4
|Toplam Yerleşen
|1743
|Boş Kalan Kontenjan
|---
|İlk Yerleşme Oranı
|%100,0
|Yerleşip Kayıt Yaptırmayan
|523
|Ek Yerleşen
|123
AÖF 4 YILLIK BÖLÜMLERİ
Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler
İŞLETME
Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)
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