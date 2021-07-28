ATA AÖF taban puanları: 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ATA AÖF taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Açık üniversite üzerinden eğitim görmek isteyen adaylar ATA AÖF taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos'ta tercihler alınacak. İşte ATA AÖF taban puanları ile 2021 ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması