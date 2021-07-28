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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:11 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:11

ATA AÖF taban puanları: 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ATA AÖF taban puanları: 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ATA AÖF taban puanları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin (ATA AÖF) 4 yıllık (lisans) ve 2 yıllık (önlisans) açıköğretim bölümlerinin güncel taban puanlarına göre vatandaşlar aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. Peki ATA AÖF taban puanları açıklandı mı? İşte 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ATA AÖF taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Açık üniversite üzerinden eğitim görmek isteyen adaylar ATA AÖF taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos'ta tercihler alınacak. İşte ATA AÖF taban puanları ile 2021 ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ATA AÖF TABAN PUANLARI 2021
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan ATA AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Lojistik (A.Ö.) TYT 769 191,2016 1689117
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sosyal Hizmetler (A.Ö.) TYT 2,563 190,5925 1694843
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Yerel Yönetimler (A.Ö.) TYT 410 190,1509 1698686
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Bilgi Yönetimi (A.Ö.) TYT 308 189,5541 1703526
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı (A.Ö.) TYT 462 189,4323 1704475
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.) TYT 359 189,4021 1704716
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (A.Ö.) TYT 1,538 188,8816 1708594
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Yeni Medya ve Gazetecilik (A.Ö.) TYT 257 188,7039 1709850
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.) TYT 615 188,5085 1711173
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.) TYT 410 188,228 1713078
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) TYT 1,025 188,194 1713302
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme Yönetimi (A.Ö.) TYT 1,128 188,1076 1713864
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.) TYT 1,025 187,9534 1714770
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İlahiyat (A.Ö.) TYT 15,375 Dolmadı
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ATA AÖF taban puanları: 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
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