ATA AÖF taban puanları: 2 ve 4 yıllık ATA AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ATA AÖF taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Açık üniversite üzerinden eğitim görmek isteyen adaylar ATA AÖF taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos'ta tercihler alınacak. İşte ATA AÖF taban puanları ile 2021 ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ATA AÖF TABAN PUANLARI 2021
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan ATA AÖF taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Lojistik (A.Ö.)
|TYT
|769
|191,2016
|1689117
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (A.Ö.)
|TYT
|2,563
|190,5925
|1694843
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (A.Ö.)
|TYT
|410
|190,1509
|1698686
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi (A.Ö.)
|TYT
|308
|189,5541
|1703526
|İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (A.Ö.)
|TYT
|462
|189,4323
|1704475
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (A.Ö.)
|TYT
|359
|189,4021
|1704716
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (A.Ö.)
|TYT
|1,538
|188,8816
|1708594
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik (A.Ö.)
|TYT
|257
|188,7039
|1709850
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (A.Ö.)
|TYT
|615
|188,5085
|1711173
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (A.Ö.)
|TYT
|410
|188,228
|1713078
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.)
|TYT
|1,025
|188,194
|1713302
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (A.Ö.)
|TYT
|1,128
|188,1076
|1713864
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (A.Ö.)
|TYT
|1,025
|187,9534
|1714770
|Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat (A.Ö.)
|TYT
|15,375
|Dolmadı
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