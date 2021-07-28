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Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:48

Atatürk Üniversitesi taban puanları! 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

Atatürk Üniversitesi taban puanları! 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Atatürk Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Atatürk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Atatürk Üniversitesi taban puanları!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Atatürk Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Atatürk Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

101490396 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA 1500 1538 223,47163 390,69579 38 0 --- ---
101490405 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) EA 800 282 187,35244 401,40606 20 0 --- ---
101490397 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Grafik Sanatlar (Açıköğretim) EA 1500 167 191,04648 342,29079 38 0 --- ---
101411073 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) SÖZ 1500 1538 205,88329 378,67954 38 0 --- ---
101411064 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/İşletme (Açıköğretim) EA 200 205 213,09390 321,60377 5 0 --- ---
101490288 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 300 308 210,33115 365,72235 8 0 --- ---
101490289 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 1300 435 189,42093 374,59257 33 0 --- ---
101490399 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Rekreasyon (Açıköğretim) EA 800 44 191,30769 320,49412 20 0 --- ---
101490287 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 800 820 211,73428 387,36847 20 0 --- ---
101411055 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 1400 1435 219,25314 398,38593 35 0 --- ---
101411134 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) EA 300 308 209,76543 364,69930 8 0 --- ---
101490390 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2000 348 188,66289 409,01795 50 0 --- ---
101490398 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) EA 1500 127 193,57136 373,89096 38 0 --- ---
101410012 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 150 150 478,78867 491,47822 4 4 461,17487 477,14006
101410021 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 150 150 461,42676 486,54264 4 4 433,35431 445,04923
101410039 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 62 249,60372 401,65360 2 0 --- ---
101410048 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60 62 264,11218 428,15760 2 0 --- ---
101430458 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40 41 231,08313 407,93555 1 0 --- ---
101410057 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 25 26 203,25683 302,89662 1 0 --- ---
101410815 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60 62 234,74945 303,96023 2 0 --- ---
101430467 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) EA 30 31 220,01346 251,06645 1 0 --- ---
101410075 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 80 82 289,78835 339,21864 2 0 --- ---
101430034 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 40 41 271,49229 343,52782 1 0 --- ---
101410806 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 50 52 236,60322 295,13694 2 0 --- ---
101430449 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) SÖZ 40 41 208,42474 274,61932 1 0 --- ---
101410084 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20 8 213,39194 286,12840 1 0 --- ---
101410093 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 50 52 216,11041 354,61425 2 0 --- ---
101490364 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 82 353,12450 419,28731 2 0 --- ---
101490365 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60 62 334,25908 419,51236 2 0 --- ---
101490408 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 370,22809 433,27519 2 2 327,47632 335,70820
101411091 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 242,82533 362,14817 1 0 --- ---
101410154 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 60 62 229,16012 334,40266 2 0 --- ---
101430079 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 50 52 214,39866 346,57946 2 0 --- ---
101410163 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 250,10823 359,26691 2 0 --- ---
101430088 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 40 41 229,09364 288,99277 1 0 --- ---
101410172 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 273,88382 396,75614 2 0 --- ---
101430097 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 70 72 239,91914 338,70019 2 0 --- ---
101410181 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 82 296,44674 354,78817 2 0 --- ---
101430104 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 72 265,70517 349,49623 2 0 --- ---
101490406 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 20 21 242,54314 316,69494 1 0 --- ---
101410066 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 243,73308 267,84181 1 0 --- ---
101410109 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 230,50151 257,33898 1 0 --- ---
101410136 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 25 26 249,79325 310,22279 1 0 --- ---
101410145 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 65 66 263,60878 346,18843 2 1 224,94401 224,94401
101411001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 61 264,56113 295,90180 2 1 228,23859 228,23859
101490394 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Fotoğraf SÖZ 30 31 240,10891 343,58071 1 0 --- ---
101490402 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60 62 243,64220 349,16185 2 0 --- ---
101490297 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30 31 226,39092 335,92445 1 0 --- ---
101411319 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 250 250 335,56951 447,07272 7 7 294,24815 326,84878
101490363 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) SAY 50 50 326,08575 372,76998 2 2 275,06295 291,16026
101410206 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 200 200 409,71061 454,63045 5 5 370,19682 381,31781
101430564 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 120 120 404,08680 450,15898 3 3 364,35401 368,49339
101410851 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40 41 207,87697 296,41014 1 0 --- ---
101410824 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 30 30 189,81998 247,77399 1 0 --- ---
101410215 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 80 82 218,96317 274,34979 2 0 --- ---
101410224 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 80 82 226,14444 354,82570 2 0 --- ---
101410233 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi EA 60 61 273,57273 349,22654 2 1 271,47555 271,47555
101430388 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50 52 242,59577 347,09920 2 0 --- ---
101490393 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50 52 216,77997 311,93941 2 0 --- ---
101411116 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 62 273,79469 314,54003 2 0 --- ---
101430555 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 41 252,60976 300,26223 1 0 --- ---
101410242 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 333,58990 427,25533 5 5 281,21026 327,10823
101430494 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 140 306,69215 388,93711 4 4 243,37528 278,20378
101490295 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 41 313,84791 375,23058 1 0 --- ---
101410251 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 90 93 242,56031 410,69013 3 0 --- ---
101430334 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 82 220,21298 309,08868 2 0 --- ---
101410842 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 90 92 261,29323 347,28883 3 1 224,16896 224,16896
101430352 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 82 236,17996 283,35752 2 0 --- ---
101410269 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 90 93 253,87187 376,54081 3 0 --- ---
101430343 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 82 228,15021 393,52918 2 0 --- ---
101410278 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Almanca Öğretmenliği DİL 50 52 291,36142 400,35850 2 0 --- ---
101410303 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 20 358,90891 364,95658 1 1 286,61431 286,61431
101410321 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20 7 300,50226 351,25286 1 0 --- ---
101410339 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 290,04034 363,33431 2 0 --- ---
101410357 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Fransızca Öğretmenliği DİL 30 31 245,51319 412,82852 1 0 --- ---
101410366 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 409,69123 455,88881 2 2 367,97363 391,81184
101410375 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 80 80 392,95141 448,58640 2 2 240,58236 390,05045
101410393 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 410,75269 430,04839 1 1 339,77150 339,77150
101410409 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 383,43042 420,54564 2 2 339,74052 351,69938
101411267 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 397,41977 442,60242 2 2 372,45577 375,95912
101410418 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 366,68668 453,44636 2 2 324,73333 333,32292
101410427 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 357,63361 447,81890 2 2 304,54115 313,24421
101410436 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 352,46880 421,15607 2 1 291,53183 291,53183
101410445 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Tarih Öğretmenliği SÖZ 20 21 349,65489 372,77522 1 0 --- ---
101410454 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 20 365,11477 373,56565 1 1 282,87809 282,87809
101410463 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 70 70 374,20956 438,28882 2 2 298,02572 315,47439
101411161 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık SAY 80 82 335,76164 418,65236 2 0 --- ---
101410551 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 80 82 241,13670 291,34690 2 0 --- ---
101411125 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 81 236,05326 285,32153 2 1 220,80371 220,80371
101411037 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 71 343,48592 413,12071 2 1 340,93288 340,93288
101430537 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 310,28630 340,80039 2 0 --- ---
101490367 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 30 30 372,28010 444,63427 1 1 353,66493 353,66493
101410472 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 25 0 --- --- 1 0 --- ---
101410481 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 72 303,93346 411,30200 2 0 --- ---
101430316 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 30 283,27194 332,72091 2 0 --- ---
101410833 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 62 285,43888 339,88624 2 0 --- ---
101410499 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 90 93 284,80192 336,82101 3 0 --- ---
101430246 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 50 5 283,81644 294,26098 2 0 --- ---
101410506 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği SAY 20 1 284,73480 284,73480 1 0 --- ---
101410515 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 80 32 283,71138 331,12229 2 0 --- ---
101490403 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 40 41 205,21705 287,45125 1 0 --- ---
101411301 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 80 82 262,77548 315,73372 2 0 --- ---
101410975 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 337,89481 457,87848 2 2 304,72858 306,54587
101411276 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 40 40 327,27793 346,49529 1 1 256,76788 256,76788
101410966 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 100 100 311,03321 392,55999 3 3 262,02924 264,87476
101490388 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 50 52 242,99488 313,06518 2 0 --- ---
101490389 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40 41 231,76401 293,12012 1 0 --- ---
101410948 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15 16 227,25469 272,41713 1 0 --- ---
101410524 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 150 150 499,69419 537,46216 4 4 492,75960 497,17618
101411213 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 465,20984 465,20984 --- --- --- ---
101410993 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) SAY 60 60 495,67659 514,77778 2 2 484,93777 486,64029
101411143 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 339,53636 374,12765 2 2 259,30812 283,57103
101430573 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60 60 325,36918 398,02309 2 2 250,81120 251,80205
101411152 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 20 21 205,69586 243,98563 1 0 --- ---
101490366 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 30 31 273,85394 320,40874 1 0 --- ---
101410533 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 90 90 377,91271 457,06931 3 3 291,79157 322,05179
101490395 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 329,25286 389,53089 2 0 --- ---
101410869 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 19 20 235,52352 283,46689 1 0 --- ---
101410878 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 40 41 249,73116 367,55110 1 0 --- ---
101410542 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 25 2 298,65236 303,07986 1 0 --- ---
101410887 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi EA 40 41 249,28175 324,94152 1 0 --- ---
101411258 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 25 25 243,33716 276,00358 1 1 220,52591 220,52591
101410912 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 20 21 232,19866 304,25715 1 0 --- ---
101410921 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20 21 226,98118 282,09871 1 0 --- ---
101410939 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 30 31 225,13016 334,74022 1 0 --- ---

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