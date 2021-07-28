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Haberler Eğitim Haberleri Atılım Üniversitesi taban puanları! 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:16

Atılım Üniversitesi taban puanları! 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Atılım Üniversitesi taban puanları! 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Atılım Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Atılım Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Atılım Üniversitesi taban puanları ile 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Atılım Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Atılım Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Burslu İng.) SAY 3 515,5645 7,442
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu İng.) SAY 10 510,1564 9,963
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (%25 İnd. İng.) SAY 12 486,7228 24,730
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Ücretli İng.) SAY 48 470,6893 37,184
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 12 463,012 43,457
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 9 460,6983 45,350
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 6 460,3631 45,622
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 11 450,3346 54,268
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 7 443,9213 59,885
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 8 442,6164 61,009
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 8 430,5757 71,500
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 6 429,8492 72,142
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 30 426,4098 13,919
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu İng.) DİL 7 425,2077 9,715
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (Burslu) SAY 5 424,5159 76,764
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Burslu İng.) SAY 5 424,2408 77,027
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 5 423,6095 77,586
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 4 410,4861 89,669
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (Burslu İng.) SAY 9 405,8728 94,002
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Burslu İng.) EA 10 404,8688 30,353
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Elektrik ve Elektroniği (Burslu İng.) SAY 6 397,9926 101,648
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu İng.) DİL 7 396,4574 16,666
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 5 393,8456 105,820
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 5 386,3643 113,703
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (Burslu İng.) SAY 7 381,3615 119,145
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu İng.) SAY 6 375,5685 125,824
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (%25 İnd.) EA 89 373,2739 81,288
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA 10 364,4271 99,681
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (Burslu) SAY 6 363,9457 140,041
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (Burslu İng.) SAY 4 363,679 140,370
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu İng.) SAY 7 358,0292 147,815
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (Burslu) EA 6 349,4961 133,703
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Burslu İng.) EA 5 349,1352 134,609
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (Burslu İng.) EA 6 346,9285 139,979
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu İng.) SÖZ 8 346,7511 70,471
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu İng.) EA 8 337,0554 165,759
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 34 336,7608 179,529
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) EA 8 335,0213 171,413
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Burslu İng.) EA 6 333,9027 174,603
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu İng.) EA 8 331,4403 181,720
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%25 İnd. İng.) SAY 68 325,6209 199,179
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (%25 İnd. İng.) EA 10 323,2147 206,774
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) EA 4 320,779 214,624
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%25 İnd. İng.) SAY 54 318,4844 213,140
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (Burslu) EA 6 317,0047 227,167
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Maliye (Burslu) EA 7 314,9936 234,108
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (Burslu) EA 3 314,4446 236,072
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 46 306,2899 239,327
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Adalet (Burslu) TYT 6 301,9693 462,696
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Makine Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 37 297,5867 260,517
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd. İng.) SAY 59 289,1431 283,029
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Burslu İng.) EA 4 276,1546 408,305
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (%25 İnd. İng.) SAY 25 267,9296 350,397
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Pilotaj (Ücretli İng.) SAY 22 263,8016 366,133
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Psikoloji (Ücretli İng.) EA 49 261,3911 500,363
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd. İng.) SAY 51 254,3543 405,358
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İnd.) EA 40 251,2672 573,710
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (%50 İnd. İng.) EA 25 247,942 600,030
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd. İng.) DİL 40 247,1 64,270
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Endüstriyel Tasarım (%50 İnd.) SAY 37 244,7593 451,525
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uçak Elektrik ve Elektroniği (%25 İnd. İng.) SAY 37 240,4589 474,469
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) EA 17 234,6209 715,898
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İnd. İng.) SAY 37 233,1993 516,954
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı (%50 İnd.) EA 37 228,3216 779,016
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hemşirelik (%25 İnd. İng.) SAY 41 219,7829 620,105
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İnd. İng.) EA 46 219,1322 884,114
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İnd.) EA 47 218,3569 892,929
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (%50 İnd. İng.) EA 37 216,6035 912,143
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Matematik (%50 İnd. İng.) SAY 23 216,342 645,519
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Maliye (%50 İnd.) EA 38 213,9476 937,885
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Adalet (%50 İnd.) TYT 34 213,843 1383782
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İnd. İng.) EA 46 210,7972 960,951
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 81 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (%50 İnd. İng.) EA 34 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İktisat (%50 İnd.) EA 20 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İşletme (%50 İnd.) EA 37 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İnd.) EA 22 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (%50 İnd. İng.) EA 22 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 45 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 25 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İnşaat Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 40 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Kimya Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 25 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mekatronik Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 43 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 29 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Mimarlık (%25 İnd.) SAY 29 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Otomotiv Mühendisliği (%50 İnd. İng.) SAY 30 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd. İng.) SÖZ 45 Dolmadı
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İnd. İng.) DİL 39 Dolmadı

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Atılım Üniversitesi taban puanları! 2021 Atılım Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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