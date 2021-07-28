AUZEF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi taban puanları tablosu

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin merakla bekledi YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercih tarihleri için geri sayım sürerken, AUZEF taban puanları da öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Fakültesi AUZEF taban puanları her sene belirli dönemlerde açıklanıyor. Peki, bu sene üniversite tercihleri öncesi AUZEF taban puanları nasıl şekillendi, AUZEF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? İşte, önceki sınav döneminde açıklanan ve Anadolu Üniversitesi AUZEF'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi taban puanları...

AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI TABLOSU