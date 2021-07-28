Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AUZEF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi taban puanları tablosu
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:46 Son Güncelleme: 28.7.2021 10:48

AUZEF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi taban puanları tablosu

AUZEF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi taban puanları tablosu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından AİS üzerinden erişime açıldı. Üniversite tercihleri için hazırlık yapan yüz binlerce öğrenci, üniversitelerin taban puanlarının yanı sıra Açıköğretim Fakültesi taban puanı araştırmasına başladı. Merak edilen soruların başında, . "AUZEF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı?" sorusu yer alıyor. Açıköğretim Fakültesi tarafından paylaşılan son verilere göre, Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi'nde okuyabilmek için kaç puan gerekli? 2020 AUZEF taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite adayı öğrenciler ile paylaşılan son taban puanları tablosu...

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin merakla bekledi YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercih tarihleri için geri sayım sürerken, AUZEF taban puanları da öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Açık Öğretim Fakültesi AUZEF taban puanları her sene belirli dönemlerde açıklanıyor. Peki, bu sene üniversite tercihleri öncesi AUZEF taban puanları nasıl şekillendi, AUZEF 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları açıklandı mı? İşte, önceki sınav döneminde açıklanan ve Anadolu Üniversitesi AUZEF'de eğitim görmek isteyen öğrenciler için Açıköğretim Fakültesi taban puanları...

AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI TABLOSU

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (A.Ö.) EA 1,435 244,9369 624,721
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (A.Ö.) EA 103 243,2543 638,778
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (A.Ö.) EA 103 240,6027 661,619
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji (A.Ö.) EA 308 238,6256 679,239
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (A.Ö.) EA 257 238,6012 679,465
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (A.Ö.) EA 205 232,6835 734,810
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (A.Ö.) EA 308 232,2143 739,352
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) SAY 154 232,0233 524,372
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (A.Ö.) SÖZ 1,025 227,0587 676,568
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (A.Ö.) EA 154 225,5968 808,790
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (A.Ö.) EA 308 225,5859 808,935
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (A.Ö.) EA 154 216,2527 915,838
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Coğrafya (A.Ö.) SÖZ 1,435 205,959 811,833
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Egzersiz ve Spor Bilimleri (A.Ö.) EA 820 Dolmadı
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rekreasyon (A.Ö.) EA 820 Dolmadı

AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI TABLOSU

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Adalet (A.Ö.) TYT 1,538 242,0877 1020304
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (A.Ö.) TYT 3,075 221,704 1277812
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (A.Ö.) TYT 2,050 213,1781 1392685
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (A.Ö.) TYT 2,050 209,3687 1445520
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (A.Ö.) TYT 1,025 205,2952 1503468
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmetler (A.Ö.) TYT 2,255 196,7928 1623748
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (A.Ö.) TYT 1,025 193,7971 1661464
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kültürel Miras ve Turizm (A.Ö.) TYT 308 193,1235 1669185
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (A.Ö.) TYT 820 193,0032 1670491
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (A.Ö.) TYT 2,050 191,6808 1684476
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yaşlı Bakımı (A.Ö.) TYT 462 189,4323 1704475
ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF taban puanları! YKS sonuçları sonrası 2021 İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi taban puanları tablosu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA