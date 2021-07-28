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Haberler Eğitim Haberleri Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:57

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Bahçeşehir Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Bahçeşehir Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 5 SAY 68
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 5 SAY 12 22900 489.25871
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 12 295000 284.92092
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 2 52100 452.79960
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 DİL 22 48800 290.82422
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 DİL 8 9040 455.13609
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 DİL 20 22100 377.36054
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 5 286000 285.36628
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 3 7100 435.85435
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 15 202000 303.03024
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 5
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) 4 EA 7 13100 428.01982
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 37 282000 302.34461
Hukuk Fakültesi (Ücretli) 4 EA 95
Hukuk Fakültesi (Burslu) 4 EA 22 3590 466.32644
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) 4 EA 30
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 14 563000 252.72066
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) 4 EA 9 6280 450.35590
Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 40 384000 280.59137
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 16 607000 247.11892
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) 4 EA 6 7920 443.52737
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 21 352000 286.81332
İşletme (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 47 524000 257.96230
İşletme (İngilizce) (Burslu) 4 EA 15 5600 453.62825
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 38 271000 305.13728
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 5 634000 243.82125
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) 4 EA 3 18800 417.74942
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 15 539000 255.92018
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 64 294000 299.43809
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EA 14 3390 467.70718
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 18 43700 394.59510
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 25 478000 264.75364
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 4 EA 7 8830 440.16189
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 17 256000 308.98661
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 17 692000 237.23075
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) 4 EA 6 14400 425.48155
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 20 409000 276.03565
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 4 ... ----
Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) 4 EA 3 ... ----
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 16 ... ----
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 35 511000 259.80465
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) 4 EA 11 10200 435.90414
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EA 30 287000 301.09225
İletişim Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 40 337000 271.71320
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 10 33200 475.71287
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 19 139000 365.07417
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 21 767000 215.99933
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 7 5470 419.92980
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 21 488000 252.19119
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 19 515000 248.40673
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 6 2190 442.90551
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 18 213000 300.54813
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 26 668000 228.15487
Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 8 4140 426.58416
Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 22 292000 284.23192
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 21 522000 247.44423
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 7 2660 437.39370
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 21 154000 315.65570
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 21 537000 245.38942
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 7 3610 430.13075
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 21 261000 290.14801
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 26 380000 260.36865
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 8 67500 435.25258
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 22 280000 290.25267
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EA 57 496000 262.03626
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EA 14 23500 411.74083
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EA 25 410000 275.89341
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 40 243000 304.62340
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 11 52100 452.85461
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 25 129000 372.59805
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 47 107000 393.06062
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 15 5420 520.91105
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 38 53000 451.78652
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 5 277000 291.48575
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 6 34900 473.55629
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 30 258000 298.46556
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 31 191000 330.22462
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 13 15900 499.73359
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 45 97600 402.19067
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 70 159000 350.14929
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 15 18500 495.70612
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 15 62700 440.70533
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 2
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 4 39800 467.33502
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 23
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 11 295000 285.07187
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 5 47000 458.75364
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 20 251000 301.42434
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 55 253000 300.41728
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 14 27300 483.32934
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 27 98500 401.22887
Matematik (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 5 41600 465.25106
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 41 245000 303.81666
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 12 29600 480.29223
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 30 112000 387.59158
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 35 295000 284.96372
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 9 35100 473.27753
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 18 113000 386.58508
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 21 148000 357.97517
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 7 11300 507.52148
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 18 55800 448.53593
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 57 155000 352.71142
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 15 10900 508.36983
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 28 59800 444.05369
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 4 SAY 25 363000 264.58805
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 8 67700 434.96856
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 4 SAY 23 220000 315.27248
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 22 344000 269.63144
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 7 58000 446.04107
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 21 157000 351.15613
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) 4 SAY 13 ... ----
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) 4 SAY 6 ... ----
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) 4 SAY 21 ... ----
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 4 SAY 7 523000 232.18370
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 7 76900 424.34471
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 4 SAY 35 437000 247.56080
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 7 487000 238.11689
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 7 75100 426.49722
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 35 412000 252.83745
Hemşirelik (Ücretli) 4 SAY 10 557000 227.35195
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 7 97200 402.58291
Hemşirelik (%50 İndirimli) 4 SAY 32 395000 256.78504
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 8
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 5 108000 391.81003
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SAY 20 507000 234.74844
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) 6 SAY 12 3240 528.34652
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 6 SAY 71 19300 494.54919
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) 4 SÖZ 40 604000 236.35878
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 4 SÖZ 10 3300 432.36781
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 4 SÖZ 19 179000 308.75777
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZ 14 ... ----
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) 4 SÖZ 6 ... ----
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZ 20 ... ----
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) 4 SAY 40 258000 298.66046
Pilotaj (İngilizce) (Burslu) 4 SAY 7 5510 520.64445

Bahçeşehir Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 4 539000 316.47586
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 25 1557000 201.56927
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 5 580000 313.00406
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 31 1552000 201.94837
Anestezi (Burslu) 2 TYT 9 264000 342.36980
Anestezi (%50 İndirimli) 2 TYT 54 1025000 241.66747
Çocuk Gelişimi (Burslu) 2 TYT 6 360000 320.00446
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 2 TYT 37 1696000 190.47762
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 2 TYT 4 527000 292.67237
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 TYT 21
Diyaliz (Burslu) 2 TYT 6 732000 296.16734
Diyaliz (%50 İndirimli) 2 TYT 36 1673000 192.75969
Fizyoterapi (Burslu) 2 TYT 8 291000 335.23080
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 48 1181000 229.01125
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 8 307000 331.44309
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 2 TYT 48 911000 251.49380
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) 2 TYT 5 178000 370.51467
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 TYT 27
Odyometri (Burslu) 2 TYT 4 255000 344.97298
Odyometri (%50 İndirimli) 2 TYT 24
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 5 210000 358.97015
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 31 1443000 209.55405
Radyoterapi (Burslu) 2 TYT 4 519000 293.73209
Radyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 22
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 2 TYT 8 390000 314.23750
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 48 1492000 206.12304
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 4 297000 333.77513
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 25 1645000 195.13678
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Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları! 2021 Bahçeşehir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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