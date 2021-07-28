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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:07 Son Güncelleme: 28.7.2021 14:07

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü taban puanları kaç? 2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü taban puanları kaç? 2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye girmeye hak kazanan yüz binlerce öğrenci, hedeflerine uygun okul ve bölümleri araştırıyor. Üniversite araştırmalarının arasında, Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları da yer alıyor. İşte Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, sıralaması ve kontenjanları.

Bankacı olmak isteyen üniversite adayları, Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Bankacılık ve Sigortacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 332,61480
323,06340		 301.867
286.500
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 305,81925
286,46570		 438.410
504.846
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 295,30503
286,26697		 507.770
506.480
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 286,58688
288,99003		 573.009
485.042
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 283,88065
275,67366		 594.663
597.221
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 280,48128
268,87979		 622.895
662.915
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 274,21448
283,41341		 677.596
529.518

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
3+0		 7
3		 269,93836
274,31981		 717.320
609.971
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 269,61967
267,48296		 720.231
677.178
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 268,85017
265,17524		 727.696
701.399
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 11+0
7+0		 11
7		 267,43348
272,23726		 741.402
629.723
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 267,25412
262,90255		 743.160
725.703
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 266,27562
264,78909		 752.891
705.486
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
6+0		 7
6		 266,01887
261,69156		 755.441
739.040
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 265,01449
271,46982		 765.523
637.163
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 264,79618
269,69240		 767.725
654.657
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 12+0
7+0		 12
7		 262,82628
261,88242		 787.419
736.874
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 262,80791
264,24420		 787.588
711.221
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 262,63606
267,69658		 789.354
674.994
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 259,98553
258,58974		 817.278
774.172
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 258,99056
255,29651		 827.817
813.191
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 258,71419
262,56213		 830.838
729.357
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 258,18644
264,24633		 836.561
711.207
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 9+0
6+0		 9
6		 258,15871
257,03423		 836.836
792.572
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 75+2
75+2		 77
77		 256,77223
255,09815		 851.609
815.609
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 256,62770
256,48077		 853.271
799.109
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 254,32388
250,42373		 878.594
873.472
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 254,25182
280,14144		 879.384
557.193
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 253,76421
254,06629		 884.839
828.303
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
 31
 249,02869
 938.753
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 9+0
5+0		 9
5		 248,44819
253,92858		 945.586
829.992
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 246,48118
247,35368		 968.296
912.284
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 240,97439
237,42257		 1.033.526
1.039.850
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 240,27876
237,95066		 1.041.843
1.033.067
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 236,68233
233,05595		 1.085.163
1.096.927
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 235,71652
251,12657		 1.096.968
864.709
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,12795
233,94397		 1.104.105
1.085.171
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
85+3		 82
88		 233,99087
237,54371		 1.118.013
1.038.315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 150+4
150+4		 154
154		 233,62374
223,63703		 233,62374
223,63703
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 232,81855
229,30584		 1.132.667
1.147.468
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
70+2		 82
72		 231,21769
230,95367		 1.152.762
1.125.127
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 230,46878
229,21231		 1.162.221
1.148.818
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 230,06709
229,82167		 1.167.402
1.140.528
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
 38
 229,90502
 1.169.507
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
55+2		 62
57		 229,50529
229,29046		 1.174.599
1.147.670
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,50295
232,78034		 1.187.494
1.100.602
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 227,73358
223,42531		 1.197.503
1.231.230
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
 41
 227,61549
 1.199.017
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
110+3		 103
113		 226,48074
219,92084		 1.214.105
1.281.264
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 226,39841
221,85729		 1.215.174
1.253.678
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 14+0
15+0		 14
13		 225,77685
 1.223.415
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 82
82		 225,64481
221,52871		 1.225.157
1.258.349
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ADANA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 225,63324
224,02843		 1.225.304
1.222.643
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 224,18619
223,81361		 1.244.554
1.225.741
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
100+3		 93
103		 223,86682
223,32835		 1.248.700
1.232.608
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 222,73710
218,97897		 1.263.812
1.294.480
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 222,02882
222,64140		 1.273.355
1.242.452
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(GAZİANTEP) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 20+0
 20
 221,40721
 1.281.803
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,39416
221,40193		 1.281.973
1.260.182
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
55+2		 57
57		 221,15409
221,31193		 1.285.065
1.261.470
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 221,04177
218,06934		 1.286.537
1.307.173
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MERSİN) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 220,75904
214,61510		 1.290.386
1.355.852
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 220,35835
200,67368		 1.295.789
1.563.890
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
50+2		 62
52		 219,81037
212,38451		 1.303.227
1.387.865
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
36+0		 34
36		 218,34822
205,84705		 1.322.818
1.484.635
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100+3
100+3		 103
103		 217,50339
214,59312		 1.333.870
1.356.193
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 70+2
85+3		 72
88		 216,40322
214,70397		 1.348.706
1.354.604
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(Ücretli)		 TYT 1+0
 1
 216,29148
 1.350.234
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 90+3
100+3		 93
103		 216,07004
214,14157		 1.353.355
1.362.578
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 215,52303
214,22087		 1.360.748
1.361.375
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 214,75835
211,66865		 1.371.224
1.398.169
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 214,74062
214,03161		 1.371.462
1.364.205
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 214,39210
210,83468		 1.376.240
1.410.315
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 214,00094
217,77570		 1.381.618
1.311.392
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 213,15667
213,26338		 1.392.987
1.375.303
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
100+3		 93
103		 211,59826
210,55256		 1.414.538
1.414.409
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
80+2		 93
82		 211,17310
212,70809		 1.420.426
1.383.169
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 68+0
21+0		 68
21		 210,58588
190,71336		 1.428.560
1.699.265
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 60+0
63+0		 60
52		 210,53769
 1.429.267
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
30+1		 31
31		 210,26245
207,63573		 1.433.042
1.457.507
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 210,26017
208,56845		 1.433.072
1.443.603
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 52
41		 210,04492
199,15030		 1.436.162
1.586.786
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ÇORUM) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 209,97539
212,98213		 1.437.142
1.379.248
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
60+2		 82
62		 209,72428
215,73749		 1.440.632
1.339.829
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 82
82		 209,20691
212,61659		 1.447.850
1.384.544
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,89273
209,67781		 1.452.347
1.427.316
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ESKİŞEHİR) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1500+38
2000+50		 1.538
2050		 208,23023
200,49951		 1.461.724
1.566.433
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 208,20732
211,88818		 1.462.036
1.394.990
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,07884
209,49330		 1.463.859
1.429.992
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35+1
30+1		 36
31		 207,96183
203,68337		 1.465.490
1.517.658
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(BALIKESİR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
30+1		 41
31		 207,71543
203,21176		 1.469.024
1.524.891
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
60+2		 57
62		 207,63437
201,32885		 1.470.193
1.553.818
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 207,55687
205,10403		 1.471.291
1.495.852
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 207,46641
208,48864		 1.472.535
1.444.757
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 4+0
3+0		 14
3		 207,27975
208,11005		 1.475.101
1.450.467
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
55+2		 57
57		 206,43664
206,67751		 1.487.054
1.472.126
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 206,29804
207,47714		 1.489.042
1.459.945
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 206,21212
210,92537		 1.490.231
1.408.987
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
90+3		 82
93		 206,11498
206,13175		 1.491.642
1.480.312
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
55+2		 57
57		 205,60315
204,59824		 1.499.130
1.503.543
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 90+3
110+3		 93
113		 204,66642
197,65627		 1.512.334
1.609.239
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 204,41385
207,02317		 1.515.971
1.466.813
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
55+2		 62
57		 204,05670
203,51630		 1.521.006
1.520.242
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 204,02887
201,23865		 1.521.418
1.555.225
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
65+2		 62
67		 203,88219
201,41643		 1.523.511
1.552.483
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
100+3		 93
103		 203,69114
204,29836		 1.526.289
1.508.124
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 203,61849
202,46993		 1.527.300
1.536.365
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(EDİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 203,40082
199,79174		 1.530.441
1.577.016
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
35+1		 41
36		 203,35083
201,94233		 1.531.166
1.544.486
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(SAMSUN) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 203,20715
207,83164		 1.533.344
1.454.624
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 202,34783
199,30629		 1.545.678
1.584.401
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 202,32603
207,04223		 1.545.980
1.466.514
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 202,06589
200,19788		 1.549.793
1.570.984
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 27+0
10+0		 27
10		 201,71918
217,46679		 1.554.845
1.315.662
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,67591
204,32961		 1.555.478
1.507.661
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 201,49434
205,02526		 1.558.158
1.497.049
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 200,93820
203,19224		 1.566.119
1.525.176
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
70+2		 82
72		 200,68638
204,98704		 1.569.704
1.497.622
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 200,61276
201,51424		 1.570.724
1.550.936
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
70+2		 62
72		 200,37271
200,23830		 1.574.134
1.570.373
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
45+2		 47
47		 200,18145
199,23209		 1.576.897
1.585.516
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 90+3
90+3		 93
93		 200,09322
200,48370		 1.578.122
1.566.687
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 199,76365
200,95441		 1.582.692
1.559.588
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 41+0
24+0		 41
4		 199,23695
 1.590.251
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 198,62238
203,15862		 1.598.689
1.525.703
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 198,56531
199,23127		 1.599.463
1.585.526
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
 41
 198,34998
 1.602.410
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 52
41		 198,25246
202,83487		 1.603.798
1.530.776
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 198,19363
200,28498		 1.604.640
1.569.659
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 198,01067
192,89107		 1.607.240
1.674.864
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 197,63384
198,25087		 1.612.315
1.600.372
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 197,53995
195,97852		 1.613.616
1.633.546
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 197,44108
195,99562		 1.614.980
1.633.292
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 197,10966
203,73561		 1.619.627
1.516.847
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70+2
70+2		 72
72		 196,50565
194,73767		 1.627.634
1.651.013
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
20+0		 37
20		 196,47741
198,55363		 1.628.022
1.595.830
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,03127
197,08994		 1.633.888
1.617.583
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 52
41		 195,08563
197,86061		 1.645.866
1.606.218
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
70+2		 82
72		 195,08280
197,98431		 1.645.910
1.604.373
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
30+1		 41
31		 194,87461
201,33279		 1.648.586
1.553.766
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 194,66388
195,05785		 1.651.194
1.646.585
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 700+18
1000+25		 718
714		 194,03486
 1.658.627
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 193,81161
195,02312		 1.661.287
1.647.039
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 193,30963
197,26200		 1.667.083
1.615.097
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 192,86970
195,80687		 1.671.975
1.635.970
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 192,44914
196,73917		 1.676.440
1.622.639
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 192,40683
195,37992		 1.676.865
1.642.143
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 192,26370
193,75170		 1.678.372
1.664.038
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
20+1		 31
21		 192,22891
197,00683		 1.678.752
1.618.809
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
30+1		 41
31		 191,89060
198,43188		 1.682.339
1.597.669
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 191,73963
202,10456		 1.683.861
1.541.959
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
30+1		 31
31		 191,62715
199,36094		 1.684.956
1.583.602
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
70+2		 82
72		 191,32671
195,94629		 1.687.908
1.634.054
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,64260
193,07143		 1.694.368
1.672.703
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,57616
194,17415		 1.694.988
1.658.618
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 80+2
70+2		 82
72		 190,54648
194,34687		 1.695.252
1.656.209
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
51		 189,17641
 1.706.420
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 189,10148
197,13313		 1.706.936
1.616.947
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 52
41		 188,60809
188,96191		 1.710.516
1.715.267
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 188,41431
194,13878		 1.711.776
1.659.081
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 52
41		 188,18514
194,04998		 1.713.357
1.660.250
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
30+1		 31
31		 187,81538
197,87223		 1.715.624
1.606.044
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 187,13568
182,29204		 1.719.521
1.745.244
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 20+1
35+1		 21
11		 186,49203
 1.722.619
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
55+2		 57
57		 186,35148
193,94722		 1.723.264
1.661.562
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 60+2
50+2		 62
52		 186,30600
194,12340		 1.723.484
1.659.303
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45+2
35+1		 47
36		 185,80775
186,79628		 1.725.417
1.730.200
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 184,29516
197,10078		 1.730.205
1.617.428
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 62
62		 175,56969
194,06832		 1.740.869
1.659.996
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
80+2		 82
82		 173,89235
190,16620		 1.742.384
1.704.675
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARAMAN) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 170,03164
192,05495		 1.744.912
1.684.634
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 1+0


GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Ücretli)		 TYT 1+0
2+0
0

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 1+0
4+0
2

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 1+0
2+0
0

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (Burslu)		 TYT 2+0
5+0
0

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 1+0


AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(AFYONKARAHİSAR) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 32
41		 Dolmadı
190,47035		 Dolmadı
1.701.720
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
45+2		 43
47		 Dolmadı
185,33181		 Dolmadı
1.737.050
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
 9
 Dolmadı
 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
35+1		 8
18		 Dolmadı
 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25+1
30+1		 14
14		 Dolmadı
 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 25
29		 Dolmadı
 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 48
51		 Dolmadı
 Dolmadı
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
60+2		 55
62		 Dolmadı
190,37971		 Dolmadı
1.702.612
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 12
 Dolmadı
 Dolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 32
32		 Dolmadı
 Dolmadı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
25+1		 28
26		 Dolmadı
191,55608		 Dolmadı
1.690.315
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
40+1		 18
18		 Dolmadı
 Dolmadı
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(MERSİN) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 50+0
 15
 Dolmadı
 Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
60+2		 33
32		 Dolmadı
 Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 TYT 12+0
12+0		 5
10		 Dolmadı
 Dolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 8
27		 Dolmadı
 Dolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
40+1		 13
16		 Dolmadı
 Dolmadı
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
50+2		 28
26		 Dolmadı
 Dolmadı
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
30+1		 16
29		 Dolmadı
 Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 75+2
55+2		 70
57		 Dolmadı
190,34372		 Dolmadı
1.702.970
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
45+2		 55
47		 Dolmadı
184,23366		 Dolmadı
1.740.869
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 37+0
15+0		 19
4		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 17+0
4+0		 5
0		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 42+0
15+0		 31
9		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 26
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 30+0
 5
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 19+0
17+0		 12
2		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 51+0
12+0		 30
9		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 51+0
5+0		 6
2		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 47+0
25+0		 22
6		 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 34+0
 3
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
 38
 Dolmadı
 Dolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 43+0
16+0		 10
4		 Dolmadı
 Dolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
40+1		 32
41		 Dolmadı
190,39611		 Dolmadı
1.702.441
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
65+2		 30
42		 Dolmadı
 Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 49
41		 Dolmadı
193,38963		 Dolmadı
1.668.702
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 23
41		 Dolmadı
190,94836		 Dolmadı
1.696.880
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 47
52		 Dolmadı
190,84977		 Dolmadı
1.697.882
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 40+1
 12
 Dolmadı
 Dolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20+1
40+1		 12
13		 Dolmadı
 Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20+1
25+1		 7
9		 Dolmadı
 Dolmadı
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(TUNCELİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20+1
20+1		 19
17		 Dolmadı
 Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
35+1		 12
16		 Dolmadı
 Dolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 51
41		 Dolmadı
188,95162		 Dolmadı
1.715.338
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 45+2
45+2		 28
35		 Dolmadı
 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 45+0
 34
 Dolmadı
 Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (%50 İndirimli)		 TYT 29+0
 9
 Dolmadı
 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 30+1
30+1		 14
22		 Dolmadı
 Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 34
41		 Dolmadı
192,37181		 Dolmadı
1.680.942
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
40+1		 29
41		 Dolmadı
193,92799		 Dolmadı
1.661.817
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
30+1		 38
31		 Dolmadı
189,99984		 Dolmadı
1.706.216
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 31
41		 Dolmadı
190,11968		 Dolmadı
1.705.110
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
35+1		 12 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
30+1		 7
12		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
40+1		 5
12		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20+1
30+1		 4
8		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20+1
40+1		 10
8		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
40+1		 17
20		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2
50+2		 35
52		 Dolmadı
190,38947		 Dolmadı
1.702.504
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
50+2		 15
16		 Dolmadı
 Dolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30+1
45+2		 11
20		 Dolmadı
 Dolmadı
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 16
22		 Dolmadı
 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
45+2		 32
29		 Dolmadı
 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 10
27		 Dolmadı
 Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35+1
40+1		 15
25		 Dolmadı
 Dolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
45+2		 41
47		 Dolmadı
189,12288		 Dolmadı
1.713.989
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bankacılık ve Sigortacılık
(Ücretli)		 TYT 4+0
8+0		 3
1		 Dolmadı
 Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 51
52		 Dolmadı
190,93622		 Dolmadı
1.697.005
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bankacılık ve Sigortacılık
(Burslu)		 TYT 14+0
13+0		 3
4		 Dolmadı
 Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Bankacılık ve Sigortacılık
(%50 İndirimli)		 TYT 6+0
 2
 Dolmadı
 Dolmadı
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Bankacılık ve Sigortacılık bölümü taban puanları kaç? 2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık
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