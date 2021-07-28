Bankacılık ve Sigortacılık bölümü taban puanları kaç? 2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık

Bankacı olmak isteyen üniversite adayları, Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir puan alan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Bankacılık ve Sigortacılık puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019 Yer.

2020

2019 Taban

Puanı

2020

2019 Başarı

Sırası

2020

2019 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bankacılık ve Sigortacılık

(İngilizce) (Burslu) TYT 3+0

3+0 3

3 332,61480

323,06340 301.867

286.500 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık

(Burslu) TYT 2+0

3+0 2

3 305,81925

286,46570 438.410

504.846 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık

(İÖ) (Burslu) TYT 5+0

4+0 5

4 295,30503

286,26697 507.770

506.480 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık

(Burslu) TYT 6+0

4+0 6

4 286,58688

288,99003 573.009

485.042 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60+2

60+2 62

62 283,88065

275,67366 594.663

597.221 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İZMİR) Bankacılık ve Sigortacılık

(Burslu) TYT 5+0

4+0 5

4 280,48128

268,87979 622.895

662.915 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık

(Burslu) TYT 6+0

4+0 6

4 274,21448

283,41341 677.596

529.518