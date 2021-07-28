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Haberler Eğitim Haberleri Başkent Üniversitesi taban puanları! 2021 Başkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 09:35 Son Güncelleme: 28.7.2021 09:38

Başkent Üniversitesi taban puanları! 2021 Başkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Başkent Üniversitesi taban puanları! 2021 Başkent Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Başkent Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Başkent Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Başkent Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
4+0
4+0
 6
4
4
 3.594
3.337
3.120
 526,92117
514,98241
513,46196
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(Burslu)		 SAY 13+0
8+0
8+0
8+0		 13
8
8
8		 4.262
3.557
3.750
3.312		 524,60813
513,79334
509,99758
499,07642
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(%50 İndirimli)		 SAY 2+0
10+0
10+0
10+0		 2
10
10
10		 5.298
7.688
8.140
6.135		 521,30677
497,55974
491,49450
485,05322
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 2+0
6+0
6+0
 2
6
6
 5.527
8.558
8.400
 520,57469
494,94249
490,62934
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(Burslu)		 SAY 9+0
6+0
6+0
6+0		 9
6
6
6		 18.928
15.277
15.300
14.820		 495,03402
477,84779
470,68936
459,32084
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 6+0
4+0
4+0
 6
4
4
 20.116
16.993
18.200
 493,25030
474,13932
463,57206
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(Ücretli)		 SAY 70+0
52+0
52+0
52+0		 70
52
52
52		 23.442
20.597
20.300
15.252		 488,53972
466,94048
458,60621
458,28143

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tıp
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 32+0
20+0
20+0
 32
20
20
 25.654
23.223
21.300
 485,43697
462,06574
456,33761
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(%25 İndirimli)		 SAY 3+0
4+0
4+0
4+0		 3
4
4
4		 31.350
26.643
23.500
21.238		 477,95313
456,10860
451,43429
445,74901
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 11+0
7+0
6+0
6+0		 11
7
6
6		 32.804
31.263
29.600
31.646		 476,17383
448,33956
439,20167
422,53246
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(İngilizce) (%25 İndirimli)		 SAY 2+0
4+0

 2
4

 32.901
31.618

 476,04965
447,77102
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(Burslu)		 SAY 9+0


 9


 39.503


 467,78087
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
3+0
8+0
 5
3
8
 44.138
47.402
53.900
 462,18375
423,54723
397,40272
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 44.211


 462,10042
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(Ücretli)		 SAY 48+0
40+0
40+0
40+0		 48
40
40
40		 50.623
45.244
35.500
29.031		 454,54229
426,69060
427,87256
431,07122
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 12+0
8+0
8+0
7+0		 12
8
8
7		 50.755
44.890
41.200
40.481		 454,40928
427,16949
417,85186
407,70960
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Burslu)		 SAY 5+0
3+0
10+0
10+0		 5
3
10
10		 52.038
58.932
69.200
57.978		 452,92050
407,59905
376,15399
386,63516
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Endüstri Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 10+0
7+0
7+0
7+0		 10
7
7
7		 53.457
49.959
44.600
45.879		 451,26266
419,77017
411,94510
399,29000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 32+0
18+0
10+0
 32
18
10
 55.572
51.518
38.500
 448,82451
417,59526
422,48825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(%25 İndirimli)		 SAY 9+0


 9


 55.692


 448,69046
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Burslu)		 SAY 4+0
4+0
4+0
4+0		 4
4
4
4		 56.742
67.530
68.200
61.738		 447,47755
396,35534
377,45802
377,53689
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Biyomedikal Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 4+0
5+0
6+0
6+0		 4
5
6
6		 59.328
57.359
59.800
54.554		 444,52597
409,71014
388,86428
386,92277
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Burslu)		 SAY 8+0
6+0
7+0
7+0		 8
6
7
7		 66.378
47.955
48.200
49.823		 436,43374
422,77028
406,19009
393,49912
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 10+0
6+0
6+0
6+0		 10
6
6
6		 66.779
52.423
46.800
39.377		 436,00705
416,37529
408,50930
413,63118
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Mimarlık
(Burslu)		 SAY 7+0
6+0
6+0
6+0		 7
6
6
6		 67.193
53.653
36.900
35.003		 435,78497
338,99903
364,85290
354,32876
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0


 10


 68.444


 434,13900
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0
7+0
7+0
7+0		 9
7
7
7		 81.136
72.055
57.000
42.017		 419,70236
390,90102
392,77980
409,38565
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Eczacılık
(Ücretli)		 SAY 42+0


 42


 84.409


 416,12643
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Odyoloji (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 6+0
4+0
5+0
5+0		 6
4
5
5		 90.304
59.282
49.900
41.435		 409,83183
407,12780
403,55448
410,30299
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte)
(Burslu)		 SAY 9+0
5+0
4+0
4+0		 9
5
4
4		 99.597
97.704
96.900
85.348		 400,11922
362,73670
344,98311
353,79882
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 110.470
108.056

 389,37700
352,99481
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SAY 19+0
13+0
13+0
13+0		 19
13
13
13		 128.807
166.297
188.000
145.529		 373,05755
311,66411
284,48789
297,10204
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Endüstri Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 53+0
18+0
18+0
18+0		 53
18
18
18		 131.280
117.221
93.600
77.171		 370,96531
344,96786
348,29747
358,27504
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2

2
2		 131.972
Dolmadı
276.000
165.979		 370,38684
Dolmadı
253,79560
283,25260
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 26+0
13+0
6+0
 26
13
6
 133.435
104.588
81.800
 369,17107
356,19684
360,93275
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 54+0
32+0
24+0
24+0		 54
32
24
24		 135.915
142.857
132.000
144.719		 367,16852
325,96852
315,80007
297,22358
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 41+0
24+0
18+0
18+0		 41
24
18
18		 152.058
118.363
90.600
88.872		 354,92253
344,03900
351,33383
345,51689
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 10+0
7+0
6+0
6+0		 10
7
6
6		 152.280
180.710
171.000
179.140		 354,75951
304,00371
292,44047
274,96229
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Endüstri Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
10+0
10+0
10+0		 2

2
10		 180.730
Dolmadı
Dolmadı
202.618		 336,03788
Dolmadı
Dolmadı
262,25832
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 27+0
14+0
14+0
14+0		 27
14
14
14		 200.943
129.637
118.000
76.336		 324,68532
335,25325
326,68232
363,81187
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(%50 İndirimli)		 SAY 23+0
13+0
8+0
8+0		 23
13
8
8		 204.981
216.486
115.000
81.482		 322,55798
288,00846
328,96470
357,97840
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 4+0
4+0
7+0
 4
4
7
 224.279
338.139
358.000
 313,09175
251,16223
235,76921
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Mimarlık
(%25 İndirimli)		 SAY 36+0
15+0
15+0
15+0		 36
15
15
15		 231.386
219.511
113.000
86.408		 309,79376
286,79970
330,46993
348,04345
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Mimarlık
(Ücretli)		 SAY 2+0
26+0
26+0
26+0		 2
3
26
26		 234.605
Dolmadı
176.000
124.560		 308,33057
Dolmadı
290,11600
312,61808
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0


 5


 248.061


 302,61209
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(%25 İndirimli)		 SAY 63+0
40+0
40+0
35+0		 63
40
40
35		 262.161
268.451
188.000
140.446		 296,93537
269,67458
284,45159
300,38275
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 5+0
10+0
10+0
10+0		 5
3
10
10		 264.576
Dolmadı
239.000
184.164		 296,00152
Dolmadı
264,75016
272,06129
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(Ücretli)		 SAY 2+0
4+0
6+0
12+0		 2
1
1
9		 273.186
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 292,75400
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 49+0
40+0
32+0
27+0		 49
40
32
27		 273.435
308.015
265.000
171.997		 292,66332
258,49134
256,93174
284,11074
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(Ücretli)		 SAY 2+0
7+0
10+0
10+0		 2

0
10		 284.081
Dolmadı
Dolmadı
226.168		 288,75918
Dolmadı
Dolmadı
251,01055
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 28+0
26+0
26+0
26+0		 28
26
26
26		 307.876
264.074
205.000
109.183		 280,60668
271,03758
277,17795
330,40106
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hemşirelik (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2
2
2		 311.095
309.256
269.000
216.567		 279,58828
258,16391
255,72194
260,60419
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Odyoloji (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 SAY 32+0
14+0
9+0
9+0		 32
14
9
9		 334.238
199.381
113.000
65.984		 272,45402
295,23426
330,12578
376,39002
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SAY 35+0
16+0
16+0
16+0		 35
16
16
16		 379.233
263.086
181.000
98.728		 260,49624
271,33981
287,82288
340,13808
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Odyoloji (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 2+0
8+0
28+0
28+0		 2

11
22		 437.558
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 247,51380
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
(Ücretli)		 SAY 16+0
30+0
30+0
30+0		 16
13
26
30		 504.490
Dolmadı
Dolmadı
187.228		 235,22640
Dolmadı
Dolmadı
275,28707
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Biyomedikal Mühendisliği
(%50 İndirimli)		 SAY 21+0
37+0
37+0
23+0		 16
21
37
23		 Dolmadı
Dolmadı
210.000
121.793		 Dolmadı
Dolmadı
275,09159
314,80883
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Burslu)		 SÖZ 9+0
5+0
5+0
4+0		 9
5
5
4		 3.824
2.211
3.650
13.197		 428,64008
443,42850
419,75448
433,39519
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Çizgi Film ve Animasyon
(Burslu)		 SÖZ 5+0
3+0
3+0
3+0		 5
3
3
3		 7.217
8.127
12.800
14.979		 413,11230
414,18609
392,16027
419,23862
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 10.317
11.948
13.700
24.215		 404,43758
405,25704
390,47354
404,53183
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türkçe Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 12.299
13.737
16.000
28.316		 400,08664
401,85935
386,64524
410,63042
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Film Tasarımı ve Yönetimi
(Burslu)		 SÖZ 3+0
2+0
2+0
 3
2
2
 20.751
21.546
29.900
 385,94315
390,83834
370,14784
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Görsel İletişim Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 4+0
2+0
2+0
 4
2
2
 27.774
2.689
36.300
 377,38726
439,12718
364,69031
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema
(Burslu)		 SÖZ 8+0
6+0
6+0
6+0		 8
6
6
6		 28.347
25.182
27.800
31.558		 376,78229
386,65146
372,13668
406,87090
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İletişim ve Tasarımı
(Burslu)		 SÖZ 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 35.732
19.463
35.700
49.340		 369,60116
393,48595
365,13673
378,59682
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Burslu)		 SÖZ 6+0
5+0
5+0
5+0		 6
5
5
5		 59.876
41.260
49.100
83.148		 352,60997
372,67830
355,57229
364,68741
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 26+0
20+0
16+0
14+0		 26
20
16
14		 62.591
76.431
67.200
60.156		 351,01397
352,74683
345,53177
370,04025
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türkçe Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 45+0
31+0
31+0
21+0		 45
31
31
21		 111.334
123.739
154.000
162.302		 329,32073
334,72791
314,94885
323,86851
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Burslu)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
4+0		 6
4
4
4		 136.608
3.685
28.200
35.093		 320,76078
431,82818
371,72594
402,90170
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türkçe Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
2+0
2+0
12+0		 2
2
2
4		 139.936
146.381
230.000
Dolmadı		 319,73016
327,86224
297,83354
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(%25 İndirimli)		 SÖZ 32+0
15+0
15+0
10+0		 32
15
15
10		 423.231
322.580
351.000
236.801		 261,88927
290,34521
277,65596
296,43933
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Çizgi Film ve Animasyon
(%50 İndirimli)		 SÖZ 23+0
21+0
21+0
9+0		 23
21
21
9		 437.720
508.408
594.000
187.254		 259,66015
262,67828
248,76501
306,14054
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema
(%50 İndirimli)		 SÖZ 37+0
24+0
24+0
24+0		 37
24
24
24		 466.068
506.659
297.000
237.946		 255,43483
262,89862
285,90038
296,07836
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İletişim ve Tasarımı
(%50 İndirimli)		 SÖZ 34+0
22+0
22+0
18+0		 34
22
22
18		 466.521
465.602
392.000
373.113		 255,36410
268,50377
271,87676
250,11891
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(%50 İndirimli)		 SÖZ 28+0
16+0
16+0
12+0		 28
16
16
12		 575.102
652.722
419.000
353.705		 240,23300
244,63762
268,37768
265,19960
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(%50 İndirimli		 SÖZ 28+0
26+0
26+0
15+0		 28
26
26
12		 596.001
519.286
470.000
Dolmadı		 237,41831
261,25047
262,15319
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
(Ücretli)		 SÖZ 14+0
15+0
15+0
18+0		 14
15
15
18		 616.891
668.925
563.000
470.911		 234,65510
242,71993
251,90872
239,48819
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Görsel İletişim Tasarımı
(%25 İndirimli)		 SÖZ 17+0
10+0
10+0
 17
10
10
 698.030
601.045
721.000
 224,47714
250,87135
236,43723
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Çizgi Film ve Animasyon
(Ücretli)		 SÖZ 2+0
4+0
4+0
8+0		 2
2
3
4		 742.508
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 219,19079
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Görsel İletişim Tasarımı
(Ücretli)		 SÖZ 4+0
8+0
8+0
 4
8
3
 809.281
830.680
Dolmadı
 207,30091
221,72769
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
10+0
10+0
14+0		 6
6
10
14		 809.400
Dolmadı
791.000
491.148		 207,24591
Dolmadı
229,75602
234,91672
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Film Tasarımı ve Yönetimi
(Ücretli)		 SÖZ 4+0
5+0
5+0
5
2
835.608
Dolmadı
220,57213
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 12+0
14+0
12+0
14+0		 10
13
12
14		 Dolmadı
Dolmadı
243.000
170.242		 Dolmadı
Dolmadı
295,32984
312,66439
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı
(Ücretli)		 SÖZ 6+0
4+0
4+0
4+0		 3
4
4
4		 Dolmadı
700.986
619.000
347.248		 Dolmadı
238,99908
246,19505
266,70839
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Film Tasarımı ve Yönetimi
(%25 İndirimli)		 SÖZ 13+0
8+0
8+0
 4
8
7
 Dolmadı
718.522
Dolmadı
 Dolmadı
236,96754
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İletişim ve Tasarımı
(Ücretli)		 SÖZ 8+0
12+0
12+0
16+0		 4
7
12
9		 Dolmadı
Dolmadı
803.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
228,59472
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema
(Ücretli)		 SÖZ 10+0
18+0
18+0
18+0		 7
8
18
18		 Dolmadı
Dolmadı
727.000
538.964		 Dolmadı
Dolmadı
235,87213
215,96528
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tarih
(İÖ)		 SÖZ 40+1
40+1
70+2
60+2		 38
41
72
62		 Dolmadı
595.893
860.000
335.458		 Dolmadı
251,49536
221,75307
269,48927
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hukuk
(Burslu)		 EA 30+0
20+0
20+0
14+0		 30
20
20
14		 6.925
8.384
10.200
12.373		 447,55000
428,33892
414,15944
436,31987
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Psikoloji
(Burslu)		 EA 14+0
8+0
8+0
7+0		 14
8
8
7		 14.608
19.807
21.000
13.795		 424,94441
407,29804
395,54591
433,27704
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hukuk
(%25 İndirimli)		 EA 21+0
20+0
50+0
28+0		 21
20
50
28		 45.542
47.015
61.100
28.994		 393,36025
380,48710
356,94861
410,24278
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 47.519
53.506
55.000
33.965		 392,07925
375,69450
361,52819
404,61545
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Burslu)		 EA 10+0
7+0
7+0
7+0		 10
7
7
7		 75.647
70.639
64.800
55.716		 376,11010
364,32268
354,42521
373,72157
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 9+0
6+0
9+0
10+0		 9
6
9
10		 76.972
63.266
60.400
49.307		 375,44024
369,00860
357,46835
389,80292
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 86.676
89.971
98.400
78.437		 370,63738
353,28560
334,61516
359,53868
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 11+0
6+0
8+0
10+0		 11
6
8
10		 87.018
88.741
98.600
84.427		 370,46181
353,96913
334,52364
349,06970
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
3+0
2+0
3+0		 5
3
2
3		 90.013
86.252
90.200
87.149		 369,01127
355,30167
338,85717
346,97718
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
4+0
4+0
4+0		 7
4
4
4		 99.170
64.453
71.500
62.245		 364,64924
368,21867
349,93431
367,57349
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Burslu)		 EA 11+0
7+0
9+0
10+0		 11
7
9
10		 103.631
87.247
82.700
59.663		 362,59779
354,77719
343,06926
381,29575
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
5+0
3+0		 3
4
5
3		 116.306
143.391
224.000
123.472		 356,97162
328,89042
290,01138
330,89367
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 2+0
3+0
4+0
5+0		 2
3
4
5		 123.281
124.470
130.000
88.527		 353,90759
336,64912
319,74833
361,36060
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(Burslu)		 EA 8+0
5+0
8+0
10+0		 8
5
8
10		 146.365
144.535
152.000
111.675		 344,37874
328,45528
311,53053
330,20776
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(Burslu)		 EA 7+0
5+0
5+0
6+0		 7
5
5
6		 164.400
166.267
168.000
138.981		 337,55806
320,51001
306,03827
314,18556
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Psikoloji
(%25 İndirimli)		 EA 22+0
15+0
15+0
9+0		 22
15
15
9		 168.822
145.626
122.000
46.706		 335,95034
328,03893
323,37369
392,10361
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
30+0
8+0
8+0		 40
30
8
8		 182.638
190.150
131.000
54.521		 331,13322
312,73335
319,68886
385,39661
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyoloji
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 185.343
180.267
179.000
93.442		 330,21520
315,82192
302,32603
358,37707
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0
5+0
6+0
6+0		 7
5
6
6		 194.297
177.937
183.000
69.414		 327,21511
316,57028
301,16860
373,96238
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
39+0
39+0
35+0		 40
39
39
35		 203.678
262.868
274.000
164.653		 324,20485
293,28894
278,66854
310,31603
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(Burslu)		 EA 7+0


 7


 217.397


 319,94647
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
4+0
4+0		 4
4
4
4		 221.786
201.014
164.000
120.746		 318,60730
309,41569
307,31804
324,52952
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 2+0
5+0
28+0
28+0		 2

1
28		 242.052
Dolmadı
Dolmadı
201.931		 312,79992
Dolmadı
Dolmadı
307,05158
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Burslu)		 EA 5+0
6+0
6+0
6+0		 5
6
6
6		 242.898
253.979
274.000
181.608		 312,56626
295,40796
278,52396
293,71092
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
3+0
4+0
4+0		 4
3
4
4		 245.003
209.060
225.000
170.885		 311,98744
307,10539
289,84067
298,45481
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(Burslu)		 EA 4+0
4+0
4+0
4+0		 4
4
4
4		 254.019
255.453
272.000
185.693		 309,53355
295,03744
279,00996
292,01098
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0		 2

0
2		 293.056
Dolmadı
Dolmadı
194.481		 299,70566
Dolmadı
Dolmadı
297,74447
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Psikoloji
(Ücretli)		 EA 54+0
45+0
45+0
45+0		 54
45
45
45		 311.694
314.289
241.000
128.529		 295,39195
282,35508
285,82711
338,97742
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(Burslu)		 EA 3+0
2+0
2+0
2+0		 3
2
2
2		 320.420
302.063
330.000
183.541		 293,48005
284,80177
267,74604
292,90339
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sigortacılık (Fakülte)
(Burslu)		 EA 5+0
4+0
4+0
4+0		 5
4
4
4		 340.928
289.792
296.000
187.232		 289,10680
287,36593
274,16225
291,39154
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
10+0
6+0
 23
10
6
 450.736
432.805
588.000
 269,04223
262,51388
234,28580
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 47+0
39+0
32+0
24+0		 47
39
32
24		 455.332
444.040
354.000
152.148		 268,30066
260,93743
263,66447
327,63199
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(%25 İndirimli)		 EA 39+0
14+0
14+0
14+0		 39
14
14
14		 521.426
362.211
343.000
169.616		 258,34256
273,54983
265,51297
299,03054
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 36+0
25+0
25+0
25+0		 36
25
25
25		 538.121
570.299
649.000
302.626		 256,03374
245,19056
227,94042
253,20397
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 57+0
45+0
52+0
30+0		 57
45
42
30		 587.580
679.474
Dolmadı
262.072		 249,51804
233,98953
Dolmadı
264,76935
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
3+0
2+0
27+0		 2
1
1
2		 592.317
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 248,91692
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 2+0
3+0
4+0
5+0		 2
3
0
4		 637.116
766.708
Dolmadı
Dolmadı		 243,45558
224,54620
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
1
0
2		 646.403
Dolmadı
Dolmadı
354.848		 242,35196
Dolmadı
Dolmadı
239,97067
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Ücretli)		 EA 16+0
17+0
17+0
17+0		 16
17
17
17		 650.702
701.735
639.000
242.351		 241,84686
231,80825
229,06037
270,99643
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(%50 İndirimli)		 EA 45+0
37+0
52+0
34+0		 45
34
23
34		 699.901
Dolmadı
Dolmadı
316.645		 236,33794
Dolmadı
Dolmadı
249,45858
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İşletme
(Ücretli)		 EA 2+0
3+0
4+0
6+0		 2

1
0		 746.343
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 231,52032
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(%50 İndirimli)		 EA 57+0
46+0
32+0
20+0		 57
46
32
20		 798.173
772.661
547.000
184.721		 226,53374
223,66516
238,46961
313,70956
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(Ücretli)		 EA 2+0
5+0
18+0
30+0		 2

0
30		 815.136
Dolmadı
Dolmadı
523.208		 225,02925
Dolmadı
Dolmadı
217,55766
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 1+0


 1


 821.391


 224,48009
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(Ücretli)		 EA 3+0
13+0
22+0
22+0		 3
3
5
22		 831.712
Dolmadı
Dolmadı
457.447		 223,59563
Dolmadı
Dolmadı
236,71882
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(%50 İndirimli)		 EA 36+0
13+0
26+0
23+0		 36
13
7
23		 834.413
763.195
Dolmadı
342.046		 223,35939
225,02572
Dolmadı
243,08588
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İktisat
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
4+0		 2
1
0
0		 913.256
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 216,49789
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 37+0


 37


 916.976


 216,14359
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 4+0
4+0
18+0
20+0		 4
3
0
20		 932.603
Dolmadı
Dolmadı
493.587		 214,52662
Dolmadı
Dolmadı
228,37745
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyal Hizmet (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 35+0
15+0
12+0
12+0		 35
15
12
12		 991.539
396.018
365.000
143.800		 197,30598
268,02817
261,96267
331,48679
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
4+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyoloji
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
15+0
28+0
10+0		 13
11
8
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
339.123		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
264,61581
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 13+0
15+0
24+0
5+0		 1
7
4
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
244.872		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
291,82494
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
12+0
16+0
10+0		 13
5
4
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
420.378		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
233,43317
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Hukuk
(Ücretli)		 EA 149+0
140+0
80+0
70+0		 88
140
80
70		 Dolmadı
132.571
89.600
43.784		 Dolmadı
333,21379
339,18848
394,82994
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
(%50 İndirimli)		 EA 28+0
14+0
18+0
18+0		 13
1
4
18		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
420.706		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
224,04806
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
20+0
23+0
15+0		 8
14
13
15		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
288.943		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
256,97710
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
21+0
25+0
25+0		 8
3
5
25		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
438.475		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
211,41912
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 21+0
13+0
15+0
25+0		 11
2
1
14		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Sigortacılık (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 25+0
8+0
10+0
25+0		 9
1
0
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
6+0
6+0
8+0		 5

0
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(Burslu)		 DİL 4+0
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 4.601
2.871
6.320
5.229		 458,99683
475,26837
431,71658
443,11202
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(Burslu)		 DİL 8+0
6+0
5+0
5+0		 8
6
5
5		 8.449
8.814
8.510
7.193		 431,82333
426,76052
417,97777
429,04815
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Burslu)		 DİL 6+0
4+0
4+0
4+0		 6
4
4
4		 11.470
11.737
9.610
7.939		 417,09462
412,73131
411,49156
424,52597
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(%50 İndirimli)		 DİL 24+0
17+0
17+0
3+0		 24
17
17
3		 26.667
21.736
20.300
9.947		 361,49499
373,34366
361,87833
411,74524
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 DİL 37+0
29+0
24+0
22+0		 37
29
24
22		 28.138
26.477
24.600
20.904		 356,56514
356,86920
344,37990
354,65534
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Öğretmenliği
(Ücretli)		 DİL 10+0
10+0
11+0
14+0		 10
10
11
14		 47.488
67.464
64.700
48.752		 294,53569
240,10739
222,16064
252,19825
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
(Ücretli)		 DİL 2+0
5+0
5+0
20+0		 2

5
9		 51.518
Dolmadı
52.600
Dolmadı		 282,52840
Dolmadı
253,22304
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(%50 İndirimli)		 DİL 32+0
27+0
27+0
27+0		 32
27
27
27		 67.239
72.509
37.900
34.365		 239,28832
228,05515
296,36419
298,04131
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) (ANKARA) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(Ücretli)		 DİL 2+0
2+0
2+0
2+0		 1
2
1
2		 Dolmadı
75.501
Dolmadı
48.620		 Dolmadı
209,60142
Dolmadı
252,57864

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Anestezi
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 350,36151
335,37206		 236.418
237.529
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Burslu)		 TYT 6+0
3+0		 6
3		 345,34542
344,92505		 253.523
205.638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 345,12167
337,73910		 254.237
229.169
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 334,94662
379,85811		 292.370
121.139
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İş Sağlığı ve Güvenliği
(Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 334,70817
323,90294		 293.342
282.840
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Aşçılık
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 334,42373
340,48866		 294.486
219.925
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 333,84298
320,99337		 296.855
295.665

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 327,86034
322,04565		 322.601
290.970
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 327,30323
318,64681		 325.125
306.553
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Anestezi
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 324,14247
306,93084		 339.711
367.102
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 322,66894
311,18239		 346.645
343.715
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 322,42579
318,24707		 347.802
308.489
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 319,56528
309,31047		 361.641
353.780
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Çocuk Gelişimi
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 308,88328
303,52180		 420.040
386.901
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Diyaliz
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 307,99824
305,68445		 425.266
374.243
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 304,35124
306,64922		 447.383
368.679
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Ameliyathane Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 304,23681
305,86982		 448.073
373.175
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Ağız ve Diş Sağlığı
(Burslu)		 TYT 5+0
4+0		 5
4		 302,75133
299,78932		 457.690
410.056
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 302,13943
309,04414		 461.604
355.226
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Burslu)		 TYT 7+0
4+0		 7
4		 300,17994
290,10108		 474.379
476.866
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(İÖ) (Burslu)		 TYT 5+0
3+0		 5
3		 294,65914
299,07040		 512.387
414.659
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Burslu)		 TYT 8+0
4+0		 8
4		 293,32243
284,74975		 521.909
518.604
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 291,51836
283,97601		 535.099
524.896
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Burslu)		 TYT 4+0
3+0		 4
3		 289,06532
279,75102		 553.805
560.573
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 6+0
4+0		 6
4		 283,03642
286,79840		 601.637
502.124
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Otomotiv Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
8+0		 8
5		 279,97387
268,51620		 627.227
666.570
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Mekatronik
(Burslu)		 TYT 8+0
5+0		 8
5		 277,25600
276,55963		 650.632
589.067
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Ücretli)		 TYT 1+0
2+0		 1
2		 275,75787
187,53962		 663.886
1.725.759
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 4+0
8+0		 4
8		 273,27011
248,91286		 686.224
892.607
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 272,94091
246,24146		 689.286
926.816
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Burslu)		 TYT 4+0
2+0		 4
2		 272,82520
272,94962		 690.342
622.858
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0
22+0		 34
22		 272,42063
270,30189		 694.022
648.650
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 267,41506
248,23529		 741.591
901.254
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
16+0		 38
16		 266,45175
267,64092		 751.156
675.551
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 266,13013
271,75574		 754.358
634.372
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gıda Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 4+0
10+0		 4
10		 266,06221
228,98841		 755.017
1.152.000
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(%50 İndirimli)		 TYT 38+0
16+0		 38
16		 265,49789
285,92681		 760.693
509.263
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Elektronik Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 265,11908
258,77789		 764.476
772.009
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 264,32773
242,28354		 772.332
977.615
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Dış Ticaret
(Burslu)		 TYT 5+0
10+0		 5
10		 263,03520
244,82101		 785.339
945.026
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(Burslu)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 261,85614
270,72410		 797.403
644.427
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 42+0
24+0		 42
24		 258,70184
259,74340		 830.956
761.017
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(%25 İndirimli)		 TYT 45+0
28+0		 45
28		 257,37908
275,95782		 845.056
594.590
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İşletme Yönetimi
(Burslu)		 TYT 4+0
8+0		 4
8		 257,26753
242,57708		 846.240
973.841
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Lojistik
(Burslu)		 TYT 4+0
8+0		 4
8		 257,26557
243,24215		 846.264
965.189
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 256,26683
274,29668		 857.116
610.190
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Anestezi
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
22+0		 30
22		 252,23889
252,85411		 902.192
843.263
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
24+0		 32
24		 251,37154
258,67652		 912.121
773.162
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Anestezi
(Ücretli)		 TYT 4+0
2+0		 4
2		 249,38978
251,43645		 934.632
860.958
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 248,95173
238,12728		 939.672
1.030.756
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(Burslu)		 TYT 4+0
10+0		 4
10		 245,15280
219,85629		 983.902
1.282.121
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Ameliyathane Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
22+0		 42
22		 241,02908
261,90391		 1.032.898
736.627
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(%25 İndirimli)		 TYT 36+0
24+0		 36
24		 239,90048
241,56865		 1.046.396
986.838
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Diyaliz
(%50 İndirimli)		 TYT 42+0
14+0		 42
14		 239,66238
273,41317		 1.049.257
618.362
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 238,61411
242,42974		 1.061.815
975.743
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Burslu)		 TYT 3+0
2+0		 3
2		 237,40453
262,22590		 1.076.409
733.012
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 237,39776
236,69717		 1.076.485
1.049.138
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fizyoterapi
(%25 İndirimli)		 TYT 45+0
28+0		 45
28		 231,50564
246,12444		 1.149.241
928.265
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(%50 İndirimli)		 TYT 40+0
24+0		 40
24		 230,26388
243,65414		 1.164.864
959.832
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 45+0
28+0		 45
28		 228,58578
259,69466		 1.186.431
761.583
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 223,77393
222,31565		 1.249.893
1.247.196
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 222,89447
227,78628		 1.261.743
1.168.912
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(Burslu)		 TYT 3+0
10+0		 3
5		 219,82222
 1.303.089
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(%50 İndirimli)		 TYT 20+0
19+0		 20
19		 217,76936
209,81433		 1.330.348
1.425.281
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Ağız ve Diş Sağlığı
(%25 İndirimli)		 TYT 30+0
20+0		 30
20		 216,45512
235,76933		 1.347.957
1.061.084
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Endüstriyel Kalıpçılık
(Burslu)		 TYT 3+0
10+0		 3
9		 214,65283
 1.372.632
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(%25 İndirimli)		 TYT 32+0
12+0		 32
12		 212,20817
244,03311		 1.406.098
955.020
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İş Sağlığı ve Güvenliği
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
13+0		 17
13		 211,85970
217,53178		 1.410.894
1.314.785
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Çocuk Gelişimi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 209,84013
222,85330		 1.439.007
1.239.432
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
3+0		 2
3		 205,08492
209,36710		 1.506.454
1.431.838
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Çocuk Gelişimi
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0
18+0		 28
18		 204,87813
224,52135		 1.509.321
1.215.532
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 32+0
30+0		 32
30		 204,71885
207,79594		 1.511.585
1.455.168
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(%25 İndirimli)		 TYT 28+0
15+0		 28
15		 203,91983
220,55885		 1.522.955
1.272.285
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 202,21425
220,11106		 1.547.598
1.278.591
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Otomotiv Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
2+0		 25
2		 200,68207
232,28868		 1.569.758
1.107.197
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Radyo ve Televizyon Programcılığı
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
10+0		 21
10		 200,17776
217,67353		 1.576.945
1.312.784
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2		 199,78174
198,03796		 1.582.448
1.603.566
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
10+0		 17
10		 194,60056
190,18627		 1.651.961
1.704.476
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Aşçılık
(%25 İndirimli)		 TYT 34+0
16+0		 34
16		 194,18840
205,16633		 1.656.789
1.494.905
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0
8+0		 5
8		 Dolmadı
207,52320		 Dolmadı
1.459.260
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Endüstriyel Kalıpçılık
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
10+0
0

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
2+0		 2
2
257,90981
782.096
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(İÖ) (Ücretli)		 TYT 2+0
2+0
2
212,22845
1.390.087
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
10+0		 4
8		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
10+0		 17
10		 Dolmadı
192,30905		 Dolmadı
1.681.702
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Dış Ticaret
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
2+0		 4
2		 Dolmadı
201,92562		 Dolmadı
1.544.739
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Elektronik Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
2+0		 7
2		 Dolmadı
220,82889		 Dolmadı
1.268.367
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 12+0
10+0		 1
0		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
10+0		 4
0		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Gıda Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
10+0		 1
0		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) İşletme Yönetimi
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
2+0		 6
1		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
2+0		 2
2		 Dolmadı
191,35329		 Dolmadı
1.692.545
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Lojistik
(%50 İndirimli)		 TYT 21+0
2+0		 5
0		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Makine
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
10+0		 12
10		 Dolmadı
190,42334		 Dolmadı
1.702.150
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Mekatronik
(%50 İndirimli)		 TYT 25+0
2+0		 15
2		 Dolmadı
230,26601		 Dolmadı
1.134.486
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Adalet
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 23+0
18+0		 5
15		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
8+0		 8
7		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 21+0
10+0		 16
10		 Dolmadı
212,15660		 Dolmadı
1.391.096
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(%50 İndirimli)		 TYT 17+0
8+0		 9
8		 Dolmadı
207,63660		 Dolmadı
1.457.495
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(%50 İndirimli)		 TYT 13+0
8+0		 3
2		 Dolmadı
 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (%25 İndirimli)		 TYT 23+0
10+0		 6
10		 Dolmadı
213,66547		 Dolmadı
1.369.536
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(ANKARA) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(Burslu)		 TYT 2+0
2+0		 2
2
285,21351
514.882

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