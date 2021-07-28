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Haberler Eğitim Haberleri Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları! 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve Bezm-i Alem sıralama
Giriş Tarihi: 28.7.2021 10:55 Son Güncelleme: 28.7.2021 10:55

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları! 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve Bezm-i Alem sıralama

Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları! 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve Bezm-i Alem sıralama

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Bezm-i Alem Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Bezm-i Alem taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) 5 SAY 14 13800 503.06609
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) 5 SAY 81 ... ----
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 5 SAY 13 ... ----
Eczacılık Fakültesi (Burslu) 5 SAY 11 32300 476.77190
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) 5 SAY 46 ... ----
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 4 SAY 10 64200 439.05674
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) 4 SAY 55 ... ----
Ergoterapi (Burslu) 4 SAY 4 151000 355.55362
Ergoterapi (%50 İndirimli) 4 SAY 16 619000 219.90342
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 4 SAY 15 82800 417.85812
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) 4 SAY 55 ... ----
Hemşirelik (Ücretli) 4 SAY 10 ... ----
Hemşirelik (Burslu) 4 SAY 15 90900 409.17892
Hemşirelik (%25 İndirimli) 4 SAY 50 ... ----
Odyoloji (Burslu) 4 SAY 6 120000 380.92166
Odyoloji (%25 İndirimli) 4 SAY 34 ... ----
Sağlık Yönetimi (Burslu) 4 EA 5 201000 324.91249
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) 4 EA 20 627000 244.62676
Tıp Fakültesi (Burslu) 6 SAY 18 4000 525.48550
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) 6 SAY 102 16700 498.39647

Bezmi Alem Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 2 TYT 5 381000 338.41134
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 2 TYT 30 1386000 236.75688
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 6 520000 317.60947
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 34 ... ----
Anestezi (Burslu) 2 TYT 7 265000 354.37439
Anestezi (%25 İndirimli) 2 TYT 38 ... ----
Eczane Hizmetleri (Burslu) 2 TYT 5 371000 317.64614
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) 2 TYT 20 1265000 242.17753
Elektronörofizyoloji (Burslu) 2 TYT 5 483000 298.86061
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 2 TYT 20 1257000 223.25215
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 2 TYT 7 260000 343.37601
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) 2 TYT 38 ... ----
Optisyenlik (Burslu) 2 TYT 5 357000 320.54252
Optisyenlik (%50 İndirimli) 2 TYT 25 1577000 200.16330
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) 2 TYT 4 370000 317.96161
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) 2 TYT 21 1557000 201.55681
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 4 416000 309.55905
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 21 1139000 232.29930
Radyoterapi (Burslu) 2 TYT 4 535000 291.50888
Radyoterapi (%50 İndirimli) 2 TYT 21 1188000 228.46661
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 2 TYT 3 457000 302.78870
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 2 TYT 17 1375000 214.49385
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 2 TYT 5 223000 354.38693
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 25 832000 258.63364
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 2 TYT 5 283000 337.40317
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2 TYT 25 1280000 246.18586
Yaşlı Bakımı (Burslu) 2 TYT 12 1170000 252.93016
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Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları! 2021 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve Bezm-i Alem sıralama
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