Bingöl Üniversitesi taban puanları! 2021 Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bingöl Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bingöl Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|33800
|474.95238
|Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|50
|2
|68500
|236.13336
|Coğrafya
|4
|SÖZ
|50
|2
|423000
|261.98165
|Felsefe
|4
|EA
|30
|1
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|60
|2
|39800
|318.44893
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|DİL
|60
|2
|44800
|302.73846
|Kürt Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|30
|1
|Matematik
|4
|SAY
|20
|1
|391000
|257.74655
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|4
|SAY
|30
|1
|510000
|234.37479
|Psikoloji
|4
|EA
|90
|3
|141000
|346.51849
|Sosyal Hizmet
|4
|EA
|80
|2
|512000
|259.70279
|Sosyal Hizmet (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|719000
|234.30279
|Sosyoloji
|4
|EA
|60
|2
|Tarih
|4
|SÖZ
|60
|2
|679000
|226.81028
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|40
|1
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|60
|2
|467000
|255.22470
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|40
|1
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|30
|1
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
|4
|EA
|30
|1
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|40
|1
|931000
|214.71706
|İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
|4
|SÖZ
|180
|5
|...
|----
|İslami İlimler (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|20
|...
|----
|Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|20
|1
|İnşaat Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Mimarlık
|4
|SAY
|50
|2
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|60
|2
|318000
|277.43872
|Hemşirelik
|4
|SAY
|80
|2
|179000
|336.93189
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|4
|SAY
|30
|1
|676000
|209.16265
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|60
|2
|722000
|233.93687
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi
|4
|EA
|50
|2
|...
|----
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|...
|----
|Rekreasyon
|4
|EA
|50
|2
|...
|----
|Spor Yöneticiliği
|4
|EA
|50
|2
|...
|----
|Veteriner Fakültesi
|5
|SAY
|60
|2
|170000
|343.00211
|Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
|4
|SAY
|20
|1
|...
|----
|Bitki Koruma
|4
|SAY
|30
|1
|484000
|238.67816
|Biyosistem Mühendisliği
|4
|SAY
|25
|1
|653000
|215.12877
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|40
|1
|638000
|217.46361
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|60
|2
|931000
|249.69779
|Aşçılık
|2
|TYT
|50
|2
|1379000
|214.19359
|Aşçılık (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|1575000
|200.28511
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|50
|2
|1714000
|188.14997
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|40
|1
|E-Ticaret ve Pazarlama
|2
|TYT
|25
|1
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|40
|1
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|60
|2
|1309000
|219.40094
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|25
|1
|Maliye
|2
|TYT
|40
|1
|Medya ve İletişim
|2
|TYT
|30
|1
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|35
|1
|1632000
|196.15678
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|40
|1
|1430000
|210.45145
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|2
|TYT
|40
|1
|1300000
|220.06472
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|50
|2
|1517000
|204.37439
|Turist Rehberliği
|2
|TYT
|20
|1
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|20
|1
|Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|40
|1
|1381000
|232.40604
|Elektrik
|2
|TYT
|35
|1
|1548000
|219.88902
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Halıcılık ve Kilimcilik
|2
|TYT
|20
|1
|...
|----
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|45
|2
|1319000
|218.59564
|İç Mekan Tasarımı
|2
|TYT
|30
|1
|1667000
|193.28824
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1575000
|200.34117
|Makine
|2
|TYT
|35
|1
|Mekatronik
|2
|TYT
|20
|1
|1534000
|203.12799
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|15
|1
|Genç Meslek Yüksekokulu
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
|2
|TYT
|20
|1
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|1236000
|224.85543
|Elektrik
|2
|TYT
|20
|1
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|TYT
|20
|1
|1639000
|195.62391
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|30
|1
|1467000
|207.83725
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|70
|2
|1259000
|223.10419
|Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu
|Arıcılık
|2
|TYT
|20
|1
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|20
|1
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|...
|----
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|60
|2
|1000000
|243.77107
|Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1288000
|220.92936
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|2
|TYT
|25
|1
|1360000
|215.54875
|Tarla Bitkileri
|2
|TYT
|25
|1
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|50
|2
|504000
|295.78257
|Çevre Sağlığı
|2
|TYT
|30
|1
|467000
|301.33948
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|60
|2
|1251000
|245.66891
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|1510000
|225.89845
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
|2
|TYT
|30
|1
|1537000
|224.46796
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|658000
|276.41029
|Diyaliz
|2
|TYT
|40
|1
|608000
|282.23307
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|35
|1
|720000
|292.40046
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|60
|2
|658000
|276.45731
|Fizyoterapi (İÖ)
|2
|TYT
|60
|2
|767000
|264.83040
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|50
|2
|518000
|318.56070
|İlk ve Acil Yardım (İÖ)
|2
|TYT
|30
|1
|427000
|307.66750
|Odyometri
|2
|TYT
|40
|1
|633000
|279.26271
|Optisyenlik
|2
|TYT
|40
|1
|916000
|250.99091
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|50
|2
|942000
|272.08089
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|40
|1
|779000
|263.66443
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|45
|2
|1387000
|213.63390
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|60
|2
|736000
|268.01815
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|872000
|254.92661
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|60
|2
|606000
|282.54866
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|696000
|272.19058
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|60
|2
|1080000
|237.08886
|Yaşlı Bakımı (İÖ)
|2
|TYT
|50
|2
|1248000
|223.94012
|Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|50
|2
|1549000
|225.16623
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|60
|2
|909000
|251.63599
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|60
|2
|929000
|272.57609