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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:17

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Bursa Teknik Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 75+2
70+2
60+2
 77
72
62
 62.375
72.110
83.700
 441,08120
390,83548
358,82749
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 84.353
85.474
84.300
81.967		 416,18341
375,31798
358,08601
352,87811
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 55+2
50+2

 57
52

 96.018
108.338

 403,80812
352,73220
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 110.252
105.318
91.600
86.285		 389,57363
355,51274
350,31624
348,16108
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.353
117.334
103.000
97.194		 383,94990
344,87126
338,64886
337,08531
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
80+2
 93
93
82
 116.652
97.648
63.900
 383,66275
362,80119
383,01379
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 177.547
208.799
199.000
160.686		 337,94539
291,14105
279,41914
286,41417

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 217.323
209.535
92.700
76.971		 316,38498
290,83261
349,15672
358,52097
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 218.180
225.612
203.000
161.737		 315,97531
284,40024
278,12503
285,72270
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 244.068
253.125
231.000
 304,28802
274,58470
267,40094
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 50+2


 52


 247.565


 302,82796
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 295.071
296.841
299.000
 284,89146
261,44584
248,19867
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20+1
15+1
15+1
15+1		 21
16
16
16		 301.739
318.902
342.000
249.297		 282,63137
255,78835
238,91766
245,07438
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30+1
30+1
20+1
 31
31
21
 337.722
348.651
333.000
 271,47637
248,79599
240,65221
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 344.835
379.085
390.000
260.105		 269,44759
242,43965
229,52555
236,95402
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 347.671
322.153
264.000
179.298		 268,67478
254,95849
257,23464
274,86669
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 400.890
415.128
424.000
279.373		 255,36883
235,63922
209,79318
229,48151
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 25+1
40+1
50+2
50+2		 3
8
28
52		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
220.301		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
253,71406
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Polimer Malzeme Mühendisliği SAY 30+1
35+1
50+2
50+2		 14
17
23
36		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 80+2
80+2
60+2
 82
82
62
 51.767
54.074
54.000
 389,36044
375,27907
362,30855
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 309.818
293.029
302.000
205.994		 295,83510
286,66815
272,91626
283,90619
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 378.979
353.749
355.000
197.891		 281,52821
275,03365
263,59303
308,58789
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 381.361
361.701
380.000
201.922		 281,08862
273,64167
259,66379
307,05487
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 60+2
60+2

 62
62

 510.499
535.678

 259,89878
249,15852
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Bursa Teknik Üniversitesi taban puanları! 2021 Bursa Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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