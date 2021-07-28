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Haberler Eğitim Haberleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları! 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:20

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları! 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları! 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversites taban puanları ile 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (Örgün) DİL 93 420,2736 10,760
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Japonca Öğretmenliği (Örgün) DİL 41 404,2909 14,538
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (Örgün) DİL 62 399,1202 15,941
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (Örgün) SÖZ 62 397,3934 13,625
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (Örgün) SÖZ 72 387,8121 19,445
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği (Örgün) SÖZ 62 387,6692 19,540
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Örgün) EA 82 379,4557 69,251
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Örgün) SÖZ 52 368,1782 37,349
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği (Örgün) EA 62 368,0898 91,867
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Coğrafya Öğretmenliği (Örgün) SÖZ 21 367,2626 38,442
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Örgün) SÖZ 52 361,4443 46,012
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Örgün) SÖZ 57 352,0772 60,791
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlk ve Acil Yardım (Örgün) TYT 62 334,6482 293,594
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (Örgün) SÖZ 195 325,9901 120,636
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (Örgün) SÖZ 72 325,6238 121,686
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Anestezi (Örgün) TYT 72 324,0758 340,019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (Örgün) SÖZ 72 323,6949 127,506
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün İng.) EA 41 320,202 216,557
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Coğrafya (Örgün) SÖZ 62 314,2482 158,575
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Örgün) TYT 72 312,3186 400,389
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarih (Örgün) SÖZ 72 310,4569 172,532
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema (İ.Ö.) SÖZ 72 302,5105 204,521
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gazetecilik (Örgün) SÖZ 72 302,4954 204,581
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Örgün) TYT 62 302,217 461,079
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Örgün) TYT 72 301,4955 465,781
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İlahiyat (İ.Ö.) SÖZ 144 301,1803 210,306
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) SÖZ 62 300,3902 213,716
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Örgün) EA 62 298,5474 298,006
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektronörofizyoloji (Örgün) TYT 57 289,7284 548,611
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarih (İ.Ö.) SÖZ 62 283,6929 294,762
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sosyoloji (Örgün) EA 62 282,2555 375,111
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Örgün) TYT 77 277,8851 645,163
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sağlık Yönetimi (Örgün) EA 62 276,1335 408,415
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Grafik Tasarımı (Örgün) TYT 62 274,9728 670,832
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) TYT 62 274,6852 673,428
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sanat Tarihi (Örgün) SÖZ 62 271,8478 361,456
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) EA 52 268,2158 455,846
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Örgün) EA 62 268,0647 456,806
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi (Örgün) TYT 62 268,0228 735,731
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Adalet (Örgün) TYT 62 267,4234 741,501
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (Örgün) EA 93 263,9267 483,226
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Örgün) TYT 52 262,2067 793,772
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gemi İnşaatı (Örgün) TYT 52 261,86 797,355
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi (Örgün) TYT 31 261,0764 805,653
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Tarım Ekonomisi (Örgün) EA 41 260,1674 508,638
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyokimya (Örgün) TYT 31 259,9797 817,348
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (Örgün) EA 62 259,4947 513,360
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Finans ve Bankacılık (Örgün) EA 62 259,1291 515,925
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (Örgün) EA 62 258,9731 517,019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sosyoloji (İ.Ö.) EA 52 257,6773 526,097
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Enerji Yönetimi (Örgün) EA 31 257,2643 529,069
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Laboratuvar Teknolojisi (İ.Ö.) TYT 52 254,577 875,783
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Örgün) TYT 41 251,8 907,199
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Örgün) TYT 52 251,258 913,380
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Makine (Örgün) TYT 52 250,1338 926,270
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kamu Yönetimi (Örgün) EA 82 249,5637 587,194
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektrik (Örgün) TYT 62 248,9676 939,483
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Adalet (İ.Ö.) TYT 52 248,8737 940,569
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (Örgün) EA 93 248,8138 593,124
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö.) EA 41 246,3955 612,500
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Mekatronik (Örgün) TYT 41 245,5725 978,793
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Örgün) TYT 52 245,2659 982,548
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (İ.Ö.) EA 52 242,2904 646,922
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (İ.Ö.) EA 52 240,1671 665,449
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Spor Yönetimi (Örgün) TYT 52 239,6076 1049929
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (Örgün) TYT 93 239,2852 1053861
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) TYT 72 239,1167 1055850
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Felsefe (Örgün) EA 41 237,9412 685,433
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) TYT 52 236,8581 1083002
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Makine (İ.Ö.) TYT 36 236,5101 1087241
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Örgün) EA 52 235,784 704,895
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) EA 82 235,5441 707,172
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Örgün) EA 31 235,4127 708,429
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Spor Yönetimi (Örgün) TYT 41 235,1375 1104003
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme Yönetimi (Örgün) TYT 72 234 1117892
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektrik (Örgün) TYT 41 233,6101 1122730
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektrik (İ.Ö.) TYT 52 233,2965 1126618
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 82 233,1886 1127944
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme (Örgün) EA 82 232,8461 733,140
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gıda Teknolojisi (Örgün) TYT 57 232,7555 1133487
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi (Örgün) TYT 36 232,6797 1134452
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İktisat (Örgün) EA 82 232,3628 737,939
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi (Örgün) TYT 26 231,6193 1147773
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği (Örgün) TYT 67 230,5636 1161015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Makine (Örgün) TYT 52 230,2711 1164753
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Finans ve Bankacılık (İ.Ö.) EA 41 229,8376 763,458
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (İ.Ö.) EA 52 229,7375 764,505
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Örgün) EA 82 229,5569 766,291
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Örgün) TYT 57 228,8242 1183346
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Örgün) EA 62 228,7238 774,813
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Örgün) TYT 26 227,8053 1196587
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kamu Yönetimi (İ.Ö.) EA 62 227,2508 790,433
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Arkeoloji (Örgün) EA 52 226,9576 793,559
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Ekonometri (Örgün) EA 41 225,2022 813,192
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün) TYT 72 224,1862 1244554
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turist Rehberliği (Örgün) TYT 62 224,119 1245435
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Örgün) TYT 21 223,4505 1254287
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Örgün) TYT 62 222,8413 1262430
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Örgün) TYT 31 222,7124 1264174
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Yerel Yönetimler (Örgün) TYT 62 222,5325 1266571
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) TYT 72 220,8234 1289508
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün) TYT 62 219,8104 1303227
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Spor Yönetimi (İ.Ö.) TYT 41 219,2173 1311183
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği (İ.Ö.) TYT 52 218,6443 1318847
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Örgün) TYT 52 218,1579 1325322
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (Örgün) TYT 82 216,7269 1344324
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Lojistik (Örgün) TYT 57 216,093 1353019
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Dış Ticaret (Örgün) TYT 47 215,2271 1364744
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bitki Koruma (Örgün) TYT 52 214,7565 1371251
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Örgün) TYT 31 214,3356 1377032
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Örgün) TYT 47 213,7912 1384465
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Örgün) TYT 31 211,0156 1422639
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün) TYT 47 210,1748 1434297
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 52 210,0766 1435680
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) TYT 52 209,9332 1437730
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün) TYT 36 208,3405 1460139
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (Örgün) TYT 41 206,5216 1485910
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Örgün) TYT 72 206,1723 1490852
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turist Rehberliği (İ.Ö.) TYT 41 205,8861 1494982
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Enerji Tesisleri İşletmeciliği (Örgün) TYT 21 205,1183 1506023
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme Yönetimi (Örgün) TYT 62 203,7539 1525378
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 52 203,1088 1534737
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Dış Ticaret (Örgün) TYT 41 202,1317 1548804
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme Yönetimi (Örgün) TYT 36 202,0933 1549396
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Lojistik (Örgün) TYT 62 199,4227 1587587
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Madencilik Teknolojisi (Örgün) TYT 26 199,1244 1591810
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) TYT 57 198,6878 1597774
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Maliye (İ.Ö.) TYT 52 196,2941 1630397
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme Yönetimi (Örgün) TYT 41 195,6927 1638183
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Örgün) TYT 62 195,5233 1640409
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Yerel Yönetimler (Örgün) TYT 52 195,2895 1643349
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) TYT 52 194,6639 1651194
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 62 194,3941 1654261
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Dış Ticaret (Örgün) TYT 52 194,1442 1657299
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Örgün) TYT 52 192,5052 1675822
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar (Örgün) TYT 72 189,5927 1703206
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Organik Tarım (Örgün) TYT 31 187,5208 1717371
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Pazarlama (Örgün) TYT 36 181,9322 1734468
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) TYT 52 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Fidan Yetiştiriciliği (Örgün) TYT 21 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Geleneksel El Sanatları (Örgün) TYT 21 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) İşletme Yönetimi (Örgün) TYT 36 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Kooperatifçilik (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Mimari Dekoratif Sanatlar (Örgün) TYT 52 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 36 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Pazarlama (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Sondaj Teknolojisi (Örgün) TYT 26 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Süt ve Ürünleri Teknolojisi (Örgün) TYT 31 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Süt ve Ürünleri Teknolojisi (Örgün) TYT 21 Dolmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Örgün) TYT 41 Dolmadı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi taban puanları! 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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