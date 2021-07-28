Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları! 2021 Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Çocuk gelişimi üzerine okumak isteyen üniversite adayları, eşit ağırlık puan türünde alım yapan Çocuk Gelişimi Bölümü taban puanları ve sıralaması hakkında araştırma yapıyor. Eşit Ağırlık puan türünde iyi bir derece kazanan öğrenciler, 5 Ağustos'ta başlayacak olan tercih süreci öncesi Çocuk Gelişimi taban puanları incelemesiyle sürece dair fikir ediniyor. 2021 Çocuk Gelişimi Bölümü puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları haberimizde!

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

(Burslu) EA 9+0

7+0

7+0

7+0 9

7

7

7 185.134

179.372

143.000

164.494 330,28378

316,10281

314,75539

353,53991 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

(%50 İndirimli) EA 28+0

7+0

7+0

7+0 28

7

7

7 558.582

314.826

234.000

239.017 253,24147

282,25132

287,51976

332,50440 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

(Ücretli) EA 17+0

49+0

49+0

49+0 17

20

44

49 755.212

Dolmadı

Dolmadı

616.261 230,64875

Dolmadı

Dolmadı

275,79636 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2

80+2

80+2

75+2 82

82

82

77 126.791

117.997

106.000

59.794 352,41329

339,48364

330,67081

381,20462 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 7+0

4+0

4+0

4+0 7

4

4

4 134.953

97.573

111.000

67.639 348,98172

349,35056

328,34013

375,20137 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60+2

60+2

55+2

55+2 62

62

57

57 146.249

141.965

129.000

69.946 344,42571

329,45654

320,36143

373,57080 ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 45+2

40+1

—

— 47

41

—

— 159.095

171.631

—

— 339,53596

318,71001

—

— İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 14+0

9+0

8+0

7+0 14

9

8

7 168.141

141.305

130.000

74.339 336,19108

329,72131

319,88840

370,51576 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 168.147

169.733

172.000

79.045 336,18845

319,35664

304,76296

367,40929 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

50+2 72

72

62

52 180.874

178.995

190.000

88.122 331,72579

316,22322

299,26671

361,63330 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 8+0

5+0

8+0

7+0 8

5

8

7 184.425

167.436

201.000

86.109 330,52598

320,10472

296,17086

362,89473 SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Ankara) EA 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 184.730

193.987

223.000

— 330,43074

311,55744

290,26711

— SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 185.167

171.326

162.000

86.140 330,27193

318,81976

307,97735

362,87660 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANTALYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

— 72

72

62

— 187.756

186.110

199.000

— 329,38376

313,97351

296,62946

— AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(TRABZON) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 4+0

4+0

7+0

7+0 4

4

7

7 192.304

177.091

194.000

119.969 327,87815

316,85876

298,00085

343,40558 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 40+1

40+1

30+1

30+1 41

41

31

31 194.099

189.469

193.000

99.808 327,27793

312,94058

298,22020

354,55404 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 14+0

9+0

9+0

8+0 14

9

9

8 194.946

156.697

144.000

60.337 327,01379

323,91512

314,59299

380,74189 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 55+2

50+2

—

— 57

52

—

— 197.223

197.186

—

— 326,28269

310,56522

—

— İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(MALATYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2

80+2

70+2

60+2 82

82

72

62 197.834

197.440

210.000

95.026 326,09155

310,48426

293,53077

357,40115 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

55+2 72

72

62

57 210.603

206.340

214.000

98.304 322,01481

307,88214

292,62503

355,42934 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 55+2

55+2

55+2

55+2 57

57

57

57 214.314

215.164

225.000

178.055 320,88222

305,40963

289,64830

349,13290 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(NEVŞEHİR) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

(Burslu) EA 8+0

5+0

6+0

— 8

5

6

— 215.827

222.898

253.000

— 320,42862

303,27318

283,20699

— SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(İÖ) EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 216.034

209.730

224.000

99.727 320,36369

306,92099

289,87989

354,60635 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 5+0

4+0

6+0

6+0 5

4

6

6 221.784

166.321

173.000

87.233 318,60759

320,48948

304,36526

362,20079 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 8+0

5+0

5+0

4+0 8

5

5

4 222.450

190.061

225.000

102.774 318,41135

312,75754

289,63240

352,83231 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul)

(Burslu) EA 14+0

9+0

9+0

8+0 14

9

9

8 223.360

188.140

196.000

143.050 318,13637

313,34412

297,35223

361,21802 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 5+0

3+0

5+0

5+0 5

3

5

5 225.195

199.279

264.000

94.985 317,59045

309,92954

280,63198

357,43351 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 225.549

225.984

239.000

108.587 317,49190

302,43474

286,47371

349,52189 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)(İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Fakülte)

(Burslu) EA 8+0

7+0

7+0

6+0 8

7

7

6 232.454

183.221

211.000

94.161 315,46854

314,88954

293,30770

357,94337 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70+2

70+2

60+2

40+1 72

72

62

41 234.292

226.694

234.000

183.852 314,94307

302,24359

287,67855

347,35258 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 40+1

40+1

30+1

— 41

41

31

— 237.921

229.845

248.000

— 313,93808

301,40446

284,35929

— AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) EA 50+2

50+2

40+1

— 52

52

41

— 238.566

226.226

234.000

— 313,76642

302,36834

287,50879

—